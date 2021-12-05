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05.12.2021 21:51
Рубрика: Спорт

Сборная России впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

Текст: Артур Нанян
Российские теннисисты завоевали Кубок Дэвиса, переиграв в финальном матче в Мадриде сборную Хорватии. Счет стал 2:0 в пользу нашей команды после победы Даниила Медведева над Марином Чиличем - 7:6, 6:2.
Даниил Медведев в финале Кубка Дэвиса. Фото: gettyimages Даниил Медведев в финале Кубка Дэвиса. Фото: gettyimages
Даниил Медведев в финале Кубка Дэвиса. Фото: gettyimages

В первой встрече этого противостояния на корт вышли Андрей Рублев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, и Борна Гойо. Преимущество Рублева никаких сомнений не вызывало, но при этом нельзя сказать, что ему пришлось просто. За полтора часа россиянин сделал только один брейк, но этого оказалось достаточно - 6:4, 7:6.

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"На протяжении двух недель Борна показывал очень высокий уровень, он молодец. Реально счастлив, что сумел победить, матч получился непростым. Теперь буду переживать за Медведева, хотя своими результатами он дает повод быть уверенным в нем", - отметил Рублев.

Именно от Даниила зависело то, сумеет ли российская сборная без третьего парного матча завоевать титул. В соперниках у Медведева был самый знаменитый хорватский теннисист последних лет Марин Чилич. Если в первом сете завязалась борьба, и все решилось на тай-брейке (7:6 в пользу россиянина), то во втором Медведев владел громадным преимуществом и заслуженно взял свое - 6:2.

Отметим, что сборная России в третий раз в истории и впервые с 2006 года завоевала Кубок Дэвиса.

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