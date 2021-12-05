Тарпищев провел 100-й матч как наставник сборной России по теннису

Президент Федерации тенниса России и капитан мужской сборной в Кубке Дэвиса провел 100-й матч в роли наставника нашей команды.

После успешного окончания полуфинала против соперников из Германии игроки и члены российской делегации преподнесли Шамилю Анвяровичу огромный торт.

Но самым лучшим подарком могла стать победа в решающем противостоянии с хорватами. Финал завершился уже после подписания "РГ" в печать. Все наши парни были настроены решительно. Ведь последний раз в Кубке Дэвиса россияне побеждали в 2006 году.

- Пару лет назад ребята уже были близки к финалу, - приводит слова второй ракетки мира Даниила Медведева пресс-служба турнира. - В этом году мы завоевали ATP Cup. Здорово, что наше поколение вышло в финал Кубка Дэвиса и сможет побороться за главный трофей.