Бойца ММА и блогера Чоршанбиева выдворят из России

Останкинский суд Москвы в понедельник принял решение об административном выдворении из России Чоршанбе Чоршанбиева. Он признан виновным в нарушении миграционного законодательства, за что также получил штраф в пять тысяч рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Останкинского суда, до момента выдворения Чоршанбиев будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по Москве. Этот боец без правил и блогер родом с таджикского Памира запомнился своими русофобскими высказываниями в Сети и агрессивной и опасной ездой за рулем.

Его задержали 3 декабря сотрудники ГИБДД в Москве за езду без российских прав и полиса ОСАГО. До этого он выкладывал в Сеть свою опасную езду - "игру в шашечки" в Лефортовском тоннеле.