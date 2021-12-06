Новости

Эксперты посчитали, сколько получают самозанятые 18:35
Опрос: Половина инвесторов считают российский рынок привлекательным 18:17
В московском метро машинисту стало плохо 18:16
В СК завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте 18:11
Бойца ММА и блогера Чоршанбиева выдворят из России 17:46
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду 17:40
Суд взыскал с ЦСКА 348 млн рублей в пользу подрядчика строительства арены 17:34
Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря 17:04
Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву 16:52
Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей 16:36
Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года 16:29
Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов 16:22
Луноход Yutu-2 заметил загадочный куб на обратной стороне Луны 16:22
Юристы напомнили о правилах остекления балконов в России 16:21
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2" 16:13
Топ-10 кроссоверов ноября: "китайцы" впервые ворвались в пятерку 16:07
В Кремле оценили влияние судебных решений на признание геноцида жителей СССР 16:01
Депутат: Центр Гамалеи назвал срок вынесения заключения об опасности "омикрона" 15:57
В Минске заявили о конкретных мерах в ответ на санкции Запада 15:50
Названа дата открытия горнолыжного сезона на курорте Домбай 15:45
Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России 15:40
Синоптик предсказал сильнейший за послевоенную историю снегопад в Москве 15:29
"Газпром": Из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа 15:27
Путин 7 декабря откроет движение на новых станциях московского метро 15:25
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 17:46
Рубрика: Происшествия

Бойца ММА и блогера Чоршанбиева выдворят из России

Текст: Иван Егоров

Останкинский суд Москвы в понедельник принял решение об административном выдворении из России Чоршанбе Чоршанбиева. Он признан виновным в нарушении миграционного законодательства, за что также получил штраф в пять тысяч рублей.

Фото: МВД РФ
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Останкинского суда, до момента выдворения Чоршанбиев будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по Москве. Этот боец без правил и блогер родом с таджикского Памира запомнился своими русофобскими высказываниями в Сети и агрессивной и опасной ездой за рулем.

Его задержали 3 декабря сотрудники ГИБДД в Москве за езду без российских прав и полиса ОСАГО. До этого он выкладывал в Сеть свою опасную езду - "игру в шашечки" в Лефортовском тоннеле.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды РГ-Видео