Для выхода в плей-офф ЛЧ "Милан" обязан победить на своем поле "Ливерпуль"

Во вторник в Европе запланированы матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Центральная встреча состоится в Италии, где "Милан" примет "Ливерпуль".

Удивительно, но пути этих команд ранее пересекались лишь трижды, причем два раза они соперничали в финалах Лиги чемпионов: в 2005 году в сумасшедшем по накалу страстей поединке сильнее оказались англичане, отыгравшиеся с 0:3, а спустя два года "красно-черные" взяли реванш (2:1). Наконец, в третий раз они встретились в сентябре этого года, и волевую победу в том матче одержали "мерсисайдцы" (3:2).

Предстоящая игра с турнирной точки зрения не имеет никакого значения для "Ливерпуля": подопечные Юргена Клоппа досрочно вышли в плей-офф с первого места, набрав максимальные 15 очков после пяти туров. А вот за вторую путевку из этой группы развернется нешуточная борьба, поскольку претендентов на нее сразу трое. На данный момент лучше положение у "Порту", который идет на второй строчке с пятью очками, далее идут "Милан" с "Атлетико" (по четыре очка).

Выходит, для того, чтобы финишировать вторым, итальянской команде вместе со Златаном Ибрагимовичем надо обязательно победить "Ливерпуль" и надеяться на осечку "Порту" в домашней встрече с мадридским клубом. В случае ничьей "Милан" гарантированно не попадет в плей-офф Лиги чемпионов, потому что при равенстве очков с португальцами он окажется ниже из-за результатов личных матчей.

Сумеет ли "Милан" сегодня выиграть - загадка. Прежде всего важно понять, какой состав выставит Юрген Клопп. Если на поле выйдут все сильнейшие, те же Мохаммед Салах с Cадио Мане, - это другое дело, если же Клопп проведет ротацию, безусловно, "россонери" будет легче. Одно можно сказать точно: миланцы набрали отличную форму. Одолев на выходных на своем поле "Салернитану" (2:0), "красно-черные" стали единоличными лидерами чемпионата Италии, опережая "Интер" на одно очко, "Наполи" - на два. К слову, у "Милана" лучший старт в "серии А" с сезона 2003/04. Тогда команда стала чемпионом.

Впервые за долгое время без плей-офф Лиги чемпионов может остаться "Атлетико". Мадридцы вообще нестабильны в этом сезоне. К примеру, на выходных "матрасники" сенсационно уступили дома "Мальорке" (1:2), ведя в счете к 80-й минуте. Впрочем, главный тренер команды Диего Симеоне уверен: его футболисты выйдут из группы ЛЧ.

- В Лиге чемпионов все матчи сложные. Возьмите нашу предыдущую игру с "Миланом", когда мы пропустили в самой концовке. "Атлетико" свои моменты не реализовал, а итальянцы сделали это. Но я оптимистичен как никогда. Мы хорошо сыграем в последнем туре против "Порту", - заявил Симеоне.

Что касается остальных вторничных встреч, то среди всех выделяется дуэль "Реала" и "Интера". Обе команды хоть и досрочно пробились в плей-офф, но они все еще не поделили между собой первое место. Сейчас лидирует испанский суперклуб, опережающий миланцев на два очка. Соответственно, мадридцев в домашнем поединке против "черно-синих" устроит и ничья, в то время как гостям для финиша лидерами своей группы необходима только победа. Отметим, что в предыдущих 11 матчах "Реал" одержал десять побед и один раз сыграл вничью.

Английский клуб уже пробился в 1/8 финала, а за второе место поборются "Порту", у которого пять очков, и "Милан" с "Атлетико", набравшие по четыре очка

Также сегодня в Лиге чемпионов пройдут следующие встречи: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Брюгге" (Бельгия), "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Аякс" (Нидерланды) - "Спортинг" (Португалия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Бешикташ" (Турция), "Шахтер" (Украина) - "Шериф" (Молдавия).

Где будем смотреть

7 декабря, вторник, "Матч ТВ"

22.45. "Реал" (Испания) - "Интер" (Италия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Милан" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

22.45. "Порту" (Португалия) - "Атлетико" (Испания). Прямая трансляция.