Ян Непомнящий продолжает сражаться за мировую шахматную корону

В Дубае продолжается поединок за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и российским претендентом Яном Непомнящим.

В шестой партии, которая прошла в пятницу, символический первый ход сделали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, которые принимают участие в Русском форуме в рамках выставки "Экспо-2020". Отметим, что в Москве и в Ханты-Мансийске в 2022 году будет проходить Всемирная шахматная Олимпиада.

Увы, но для российского претендента партия сложилась не очень удачно и завершилась победой Карлсена на 136-м ходу, что является рекордом по максимальной продолжительности партии в матчах на первенство мира.

Далее последовала седьмая партия. Она завершилась вничью на 41-м ходу - сразу после прохождения классического контроля времени. К слову, это был первый ход в партии, на котором соперникам разрешены мирные переговоры. Счет в поединке стал 4:3 в пользу норвежца.

Секундант российского шахматиста Владимир Поткин специально для "РГ" дал комментарий на экваторе матча:

- Шестая партия оказалась самой длинной в шахматной истории не только по количеству ходов, но и по насыщенности событий. Игравший черными Ян пошел на полноценную борьбу и перехватил инициативу. Несмотря на белые фигуры, Магнус первоначально думал только о защите. Постоянный цейтнот, а затем прохождение контролей без добавления времени внесли свои коррективы, и положение в партии изменилось. Теперь уже Яну предстояло вести непростую оборону.

Позиция черных с ферзем против ладьи, коня и двух пешек объективно требовала больше времени для нахождения правильной защитной стойки. В темпе блица белые умело ставили трудные задачи. Что ж, это оказался день Магнуса, но мы верим, что в матче наступят и дни Яна!

Поскольку партия закончилось за полночь, это, конечно, внесло коррективы в привычный режим дня. Тем не менее во время подготовки к матчу мы прорабатывали сценарии развития событий и с такими длинными партиями. У Яна достаточно сил, чтобы продолжать полноценную борьбу в каждой партии.

В седьмой партии Ян опять получил хорошую позицию, и только серией очень точных ходов Магнусу удалось свести партию вничью.

Позади половина матча, но впереди еще много партий. Стакан наполовину полон! Ян настроен на решительную борьбу в шахматном противостоянии. Проиграно сражение, но не война! Магнус далеко не безупречен, и мы уверены, что у Яна еще будет много шансов для ответного гола. Мы постоянно ощущаем поддержку множества наших болельщиков, в том числе онлайн.

Комментарии

Эмиль Сутовский, гроссмейстер, генеральный директор ФИДЕ:

- Скажу про шестую партию. Очень яркая, красочная, запоминающаяся! Думаю, как бы ни закончился матч, эту партию долго будут вспоминать. На моей памяти это одна из самый ярких партий по сюжету - из не слишком веселого дебютного варианта получилась настоящая битва. Впервые за много лет я почувствовал желание зайти в зал, чтобы сидеть там и следить за игрой; так я и поступил. Обычно ведь как бывает: с кем-то общаешься, разговариваешь и время от времени смотришь на компьютере или телефоне, что происходит на доске, иногда подсматриваешь машинную оценку.

Александр Грищук, гроссмейстер:

- И я тоже под впечатлением от шестой партии. Она как кинжал тебе в сердце вонзили. Тут уже не до белого цвета, тут как бы выжить. До выходного дня осталось две партии, и если Ян в них сможет набрать одно очко, то у него еще останутся шансы на победу.

Тем временем

В Дубае состоялась восьмая партия матча на первенство мира Карлсен - Непомнящий. Символический первый ход сделал бывший футболист мадридского "Реала" Мичел Сальгадо. Магнус Карлсен начал игру ходом королевской пешки, и соперники вновь, как и в четвертой партии, разыграли русскую партию. Чемпион мира первым свернул в сторону, стремясь получить позицию пусть с чисто символическим преимуществом, но без малейшего риска. Претендента такая перспектива не устраивала, и в поисках контригры он перешел грань допустимого риска. Его внешне активный 21-й ход оказался связан с тактическим просчетом: при помощи небольшой комбинации, используя слабость 8-й горизонтали, Карлсен выиграл пешку. Хуже того, фигурам черных пришлось отступить на пассивные позиции, поэтому организовать упорную оборону не удалось. На стадии реализации Карлсен был точен и одержал победу на 46-м ходу.

Счет в матче стал 5:3 в пользу Магнуса Карлсена. В понедельник, 6 декабря, на матче выходной день. Девятая партия состоится во вторник, 7 декабря, белые фигуры будут у Яна Непомнящего.