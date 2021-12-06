На севере Москвы откроется более 120 катков

На севере столицы зимой будут работать более 124 катка в парках и во дворах.

107 из них - с естественным покрытием - будут открыты с наступлением устойчивых минусовых температур, а 17 открытых катков с искусственным льдом уже работают. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В этом году в рамках комплексного благоустройства реконструировали два катка с искусственным льдом.

Один из них расположен в парке "Северные Дубки" по адресу: Керамический проезд, дом 71. Летом парк благоустроили: обустроили дорожно-тропиночную сеть, площадки для тихого отдыха, установили опоры освещения, оборудовали спортивные и детские площадки.

Другой реконструированный каток с искусственным покрытием открылся по адресу: Онежская улица, дом 53, корпус 1. Летом здесь обустроили дорожно-тропиночную сеть, пешеходные дорожки, обновили детскую и спортивную площадки.

Парк "Северные Дубки". Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Самые большие в округе площадки с искусственным льдом - площадью 1800 квадратных метров каждая - работают в парке "Ангарские пруды" и на Дегунинской улице в Западном Дегунине, а еще на проезде Черепановых в Коптево.

Ховрино, ул. Онежская, д. 53, к. 1 Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Кроме того, этой зимой на севере столицы оборудуют 16 лыжных трасс общей протяженностью более 24 километров.

Как ранее рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, всего в городе будет открыто около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда.