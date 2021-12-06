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06.12.2021 15:16
Рубрика: Спорт

"Ротор" назначил главным тренером Артема Куликова

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: пресс-служба СК "Ротор" Фото: пресс-служба СК "Ротор"
Фото: пресс-служба СК "Ротор"

Новым главным тренером волгоградского "Ротора" стал Артем Куликов, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

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Специалист приступит к работе с командой в январе, когда футболисты выйдут из отпуска.

Куликову 41 год, он уроженец Астрахани, где и начинал карьеру игрока. Затем выступал за ЦСКА-2, "Волгарь-Газпром", "Орел", "КАМАЗ", "Волгу" и "Краснодар".

Тренерскую работу начал как раз в Волгоградской области: в волжской "Энергии", затем в волгоградской "Олимпии". С 2019 года работал в академии ФК "Краснодар", был тренером молодежной команды. Последним местом работы Куликова был московский "Велес", занимающий в ФНЛ десятое место. "Ротор" расположился на 17-й позиции, в зоне вылета.

Начинали сезон волгоградцы под руководством Дмитрия Хохлова, который ушел в отставку в связи с неудовлетворительными спортивными результатами. Последние два матча обязанности главного тренера исполнял наставник дубля Алексей Жданов.

На пресс-конференции, прошедшей накануне, генеральный директор клуба Андрей Рекечинский заявил, что на остаток сезона задачей является сохранить прописку в ФНЛ.

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