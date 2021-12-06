Россиянки уже вышли во второй этап ЧМ по гандболу

Женская сборная России по гандболу одержала две победы на старте проходящего в разных городах Испании чемпионата мира. В стартовой игре наши девушки, ведомые назначенным уже после Олимпиады в Токио новым главным тренером Людмилой Бодниевой, переиграли команду Камеруна со счетом 40:18. А во втором, более сложном матче, россиянки взяли верх над Польшей - 26:23.

В Испанию наша сборная отправилась в заметно обновленном составе. Более половины команды проходят по молодежному возрасту - до 23 лет. Подобные кадровые перемены в рядах национальной дружины совершенно неудивительны, когда речь идет о новом олимпийском цикле, который из-за пандемии теперь укладывается не в четырехлетний период, а в непривычно короткий отрезок протяженностью в три года.

Несмотря на солидный приток в сборную молодых гандболисток, некоторые представительницы старой гвардии, взращенной еще легендарным наставником Евгением Трефиловым, по прежнему не просто в строю, а еще и на ведущих ролях. Например, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2018 Екатерина Ильина стала самой результативной в важном матче против Польши - на площадке Дворца спорта в маленьком городке Лирия близ Валенсии она забросила в ворота соперниц восемь мячей.

После двух туров ситуация в группе "В" первого этапа такова: набравшие по четыре очка Россия и Сербия гарантировали себе попадание в следующую стадию, у Камеруна и Польши по два поражения. Подопечные Бодниевой сегодня сразятся с Сербией, результат этой встречи обязательно пойдет в зачет новообразованной шестерки группы I второго этапа, куда уже точно из смежного квартета "А" начальной стадии попали олимпийские чемпионки Токио француженки.