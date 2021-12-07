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07.12.2021 16:18
Рубрика: Спорт

Мама лыжницы Степановой - о победе дочери в Лиллехаммере и изучении экологии в вузе

Текст: Сергей Набивачев (Камчатский край)
Впервые за долгие годы женская лыжная сборная выиграла эстафету этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Российская сборная удивила соперников и болельщиков, выпустив на решающий четвертый этап недавнюю юниорку - 20-летнюю Веронику Степанову. Дебютантка со своей задачей справилась отлично, выдав сильный финиш и не оставив соперницам из Швеции и Норвегии шансов на победу.
Фото: stepanova_nika01/ instagram.com Фото: stepanova_nika01/ instagram.com
Фото: stepanova_nika01/ instagram.com

А в очень далеком от Норвегии небольшом камчатском городе Елизово, где во время золотой эстафеты была уже ночь, за Веронику у телевизора переживали ее родители. Корреспондент "РГ" дозвонился до мамы новой звезды российских лыж Анны Степановой.

Анна Александровна, вы, наверное, следили за гонкой, где участвовала Вероника, всей семьей и в прямом эфире?

Анна Степанова: С мужем смотрели, переживали! Я на месте не могла усидеть из-за эмоций. Комментаторы… для меня лучше было без звука смотреть... И муж тоже ходил по комнате, переживал. А в конце гонки, конечно, слезы счастья. Эмоций было много - даже младшую дочь разбудили! Она зашла сонная, сразу поняла, что Вероника выиграла с командой эту гонку. А на следующий день мы, не выспавшись, пошли на работу.

Младшая сестра Вероники - тоже начинающая лыжница?

Анна Степанова: Да. В пять лет мы сначала пошли на танцы. Но она, смотря на Веронику, передумала и сказала, что хочет быть как сестра. Хотя их нельзя сравнивать - у них разные темпераменты. Но у обеих есть такое качество как воля к победе.

В интервью Вероника всегда такая уверенная…

Анна Степанова: Она всегда была упорная. Всего, чего хотела, добивалась. Естественно, мы ей всегда помогали. Я в нашей семье, самая строгая. Поэтому характер Вероники - это результат воспитания. Училась она на "четыре" и "пять". Были, конечно, иногда "тройки", но они у каждого бывают. У нее всегда была дисциплина - с девяти лет постоянно в спортивных лагерях на сборах. Так приучилась и самостоятельности, и общению с людьми.

Правда ли, что из окон вашего дома видны не только камчатские вулканы, но и лыжная база, на которой Вероника делала первые шаги по лыжне?

Анна Степанова: Сейчас мы уже переехали из того дома. Но, действительно, там, где мы жили, когда Вероника была маленькая, через дорогу от нас была лыжная база. А сейчас, на новом месте жительства, из ее комнаты хорошо видны Корякский и Авачинский вулканы.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Именно близость базы сказалась на желании Вероники встать на лыжи?

Анна Степанова: Мы с мужем любим спорт. Я в юношеском возрасте занималась, хотя таких успехов, как Вероника, конечно, не достигала. Однажды мы с мужем смотрели биатлон и после одной из гонок решили отвести дочь на занятия, тем более, что база - через дорогу. Веронике сразу понравилось. Помню, как дочь принесла первую медаль. Заняла третье место в соревнованиях лыжной школы. По-моему, это была "классика". А потом количество медалей стало прибавляться, и сейчас их, наверное, более 150 - все висят на отдельной стене.

А медаль с этапа Кубка мира она тоже домой привезет?

Анна Степанова: Естественно! Она будет висеть в тех рядах, где первые места. Правда, приезжает дочь домой примерно два раза в год.

Не трудно было Веронике разрываться между учебой и спортом?

Анна Степанова: Сами знаете, на каникулах задают не так много, и в это время она уезжает в лагерь. А в остальное время просто приходит из школы, отдыхает, идет на тренировку, а потом возвращается и делает уроки - где-то и до 10-11 часов. Как-то ей это легко давалось. Я переживала за ЕГЭ, но все прошло отлично. Вероника поступила в университет - наш, камчатский. Сейчас на последнем курсе. А это, сами понимаете, непросто - уже дипломную работу надо писать, а времени мало.

А что изучает?

Анна Степанова: Экологию и природопользование. Где-то в 9-11-х классах у нее возник интерес к естественным наукам. Отговаривали, хотели отдать в физкультурный. Но Вероника настояла, что ей нужна "гражданская" профессия, а на тренера можно и заочно отучиться.

Судя по ее странице в Instagram, ваша дочь не прекращает учиться - например, английским языком занимается.

Анна Степанова: Да, буквально позавчера она отвечала на вопросы на английском. Не скажу, что безупречно, но уже может хотя бы разговаривать.

Вероника поедет в Пекин на Олимпиаду?

Анна Степанова: Наверное, еще рано говорить об этом.

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