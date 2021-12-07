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07.12.2021 22:41
Рубрика: Спорт

Мбаппе превзошел достижение Месси, забив 30 голов в ЛЧ в 22 года

Текст: Максим Домчев
Французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал самым молодым в истории футболистом, забившим 30 голов в Лиге чемпионов.

Этой отметки Мбаппе достиг в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "ПСЖ" принимает бельгийский "Брюгге".

Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Месси повторил рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов

В самом начале встречи Мбаппе забил два мяча в ворота соперника, достигнув отметки в 30 забитых мячей в этом турнире. При этом игроку "ПСЖ" 22 года и 352 дня. Предыдущее достижение принадлежало Лионелю Месси, который провел 30 голов в возрасте 23 лет 131 дня.

Аргентинец, в свою очередь, повторил достижение Криштиану Роналду, забил мяч в этой встрече. "Брюгге" стал 38-м клубом, ворота которого поразил аргентинец.

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