Месси повторил рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов

Гол аргентинского нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в ворота "Брюгге" помог ему повторить рекорд Лиги чемпионов, который принадлежит португальцу Криштиану Роналду.

Во вторник в матче группового раунда Лиги чемпионов французский "ПСЖ" принимает клуб из Бельгии "Брюгге". Это заключительный матч этой стадии турнира для обоих клубов.

Уже в самом начале встречи парижане сумели забить два мяча в ворота соперника. Дважды отличился Килиан Мбаппе. В конце первого тайма третий мяч в ворота "Брюгге" записал на свой счет аргентинец Лионель Месси.

Для аргентинца бельгийский клуб стал 38-м, в ворота которого он забивал в Лиге чемпионов. Таким образом Месси повторил рекорд, который принадлежал португальцу Криштиану Роналду, ныне защищающему цвета "Манчестер Юнайтед".