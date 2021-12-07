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07.12.2021 19:41
Рубрика: Спорт

Непомнящий потерпел второе подряд поражение в матче против Карлсена

Текст: Максим Домчев
Фото: EFE/ALI HAIDER Фото: EFE/ALI HAIDER
Фото: EFE/ALI HAIDER

Российский шахматист Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону.

Фото: ФИДЕ
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Во вторник после выходного дня возобновился матч за титул чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула Магнусом Карлсеном из Норвегии и россиянином Яном Непомнящим.

В девятой партии белыми фигурами играл Непомнящий. Но на 39-м ходу он был вынужден признать второе подряд поражение.

Таким образом, счет в матче стал 6:3 в пользу Карлсена. Десятая партия будет сыграна в среду, белыми будет играть норвежец.

Спорт Шахматы