Непомнящий потерпел второе подряд поражение в матче против Карлсена

Российский шахматист Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону.

Во вторник после выходного дня возобновился матч за титул чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула Магнусом Карлсеном из Норвегии и россиянином Яном Непомнящим.

В девятой партии белыми фигурами играл Непомнящий. Но на 39-м ходу он был вынужден признать второе подряд поражение.

Таким образом, счет в матче стал 6:3 в пользу Карлсена. Десятая партия будет сыграна в среду, белыми будет играть норвежец.