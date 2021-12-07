Впервые в RED ARENA в Красной Поляне пройдет чемпионат России по баскетболу

10-11 декабря игорная зона "Красная Поляна" примет Winline чемпионат России по баскетболу 3х3. Вход для всех желающих свободный. Игры пройдут на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA. Событие станет уникальным опытом для курорта и российского баскетбола.

Вместе с первыми играми чемпионата России 3x3 в игорной зоне "Красная Поляна" пройдет новый турнир - Winline Суперкубок России 3x3. Первый трофей сезона среди женщин разыграют команды "Самара" и действующие обладатели Кубка России - COP-Petersburg. В мужском Суперкубке в первый день состоится "турнир претендентов". Три приглашенные команды: "Грязные парни", "Руна" и "ХелиТаб" разыграют два места в полуфиналах, где их во второй день будут ждать действующие чемпион и обладатель Кубка страны - Inanomo и "Королев".

В мужском Суперкубке и в каждом из тандемов будут разыграны по одной путевке на Челленджер ФИБА 3x3. Чемпион России - 2021/22 получит путевку на один из мастерсов сезона-2022.

Лучшие команды (четыре мужских и две женских) по итогам сочинской квалификации получат право сыграть в первом тандеме сезона, который пройдет 20-21 января 2022 года в Ижевске. Половина участников этого тандема уже известна: у мужчин это "Бионорд" (Пермь), "Гагарин" (Химки), "Грязные парни" (Екатеринбург), "Руна", Inanomo (обе - Москва) и "Самара"; у женщин - "Париматч" (Москва), "Самара" и COP-Petersburg (Санкт-Петербург).

"Мы очень гордимся тем, что все больше значимых для России событий происходит именно на площадке RED ARENA в игорной зоне "Красная Поляна". Изначально ее и проектировали правильно - конструктором. Сегодня это баскетбольный паркет, завтра - ледовая арена, а послезавтра - боксерский ринг или концертный зал", - комментирует генеральный директор RED ARENA Ирина Борисова.

Вход бесплатный. Мероприятие проходит в формате COVID FREE. Посещение возможно только при наличии QR-кода или медицинского документа, подтверждающего полный цикл вакцинации против COVID-19, или факт перенесенного заболевания в последние шесть месяцев, или медотвода от прививки. Помимо документа зритель должен предъявить паспорт.

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