Семак рассказал о том, кто не сыграет против "Челси"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак накануне заключительного матча группового раунда Лиги чемпионов против "Челси", заявил, что его команда сыграет сильнейшим составом.

В среду "Зенит" на своем стадионе примет "Челси", матч начнется в 20:45. Накануне игры главный тренер чемпионов России Сергей Семак рассказал о том, что его команда постарается дать бой действующему победителю Лиги чемпионов.

Семак добавил, что на поле выйдут все сильнейшие игроки.

"Для нас существует только завтрашняя игра. В ней сыграют те, кто лучше готов. Стас Крицюк продолжает реабилитацию, Дмитрий Чистяков дисквалифицирован. Остальные готовятся к матчу", - приводит РИА Новости слова Семака.

Он добавил, что матч Лиги чемпионов - лучшая мотивация для футболистов.

"Настраивать на матч Лиги чемпионов не нужно - это высший уровень европейского клубного футбола" - отметил Семак.