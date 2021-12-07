Суд отказал Газизову в выплате компенсации от "Спартака"

Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору московского "Спартака" Шамилю Газизову в выплате в полном объеме компенсации за увольнение из столичного клуба.

Летом Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова, но позже Верховный суд Башкирии отменил это решение.

"Сейчас завершилось заседание Верховного суда, результат такой, что Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объеме. Его решение вступает в законную силу с момента оглашения", - приводит ТАСС слова представителя "Спартака" Елены Чачуа.

Шамиль Газизов, который занимал пост генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года, намерен обжаловать это решение.

"Конечно, буду обжаловать в кассационном суде, я не удовлетворен решением. В ближайшее время буду подавать в кассационный суд, там времени мало", - сказал Газизов.