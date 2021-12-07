"Зенит" примет "Челси" в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов

В среду питерский "Зенит" проведет последний матч группового этапа Лиги чемпионов. В соперниках у "сине-бело-голубых" будет действующий обладатель трофея - "Челси".

В первой встрече "Зенита" с "Челси" питерцы пропустили на последних минутах и остались ни с чем - 0:1. Фото: Gettyimages

В группе под литерой "Н" с турнирной точки зрения все стало ясно еще в прошлом туре. Неожиданно разгромив на своем поле "Ювентус" (4:0), досрочно в 1/8 финала с первого места вышел "Челси". В свою очередь зенитовцы вымучили ничью в гостях со шведским "Мальме" (1:1) и гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы.

Тем не менее предстоящий матч, безусловно, привлекает большое внимание. Все же далеко не каждый день к нам приезжает победитель Лиги чемпионов, одна из лучших команд мира. Кроме того, наверняка питерцам захочется себя проявить в противостоянии с таким грандом и принести очки в копилку нашей страны в клубном рейтинге УЕФА. Это очень важный момент, поскольку в последние годы из-за неудач отечественных представителей в еврокубках мы всерьез рискуем остаться без нынешней квоты. Так что каждое набранное очко играет громадную роль.

Еще одной мотивацией для "Зенита" должны стать болельщики: питерскому клубу разрешили допустить до 50 процентов зрителей на сегодняшний поединок. А это примерно 34 тысячи человек. Обязательное условие для посещения встречи - наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, или перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев.

Что касается нынешней формы команд, то к очной дуэли они подходят не в лучшем настроении. На выходных "Челси" потерпел поражение в дерби от "Вест Хэма" (2:3) и опустился с первой строчки в чемпионате Англии на третье. Лондонцы проиграли впервые за 13 матчей, серия длилась с сентября. В свою очередь "Зенит" не сумел одолеть в домашнем матче 17-го тура "Ростов" (2:2) и подпустил к себе еще ближе "Динамо", которое теперь отстает от питерцев всего на два очка. К слову, уже в это воскресенье команда Сергея Семака в последней встрече в календарном году отправится в гости как раз к динамовцам.

Своими ожиданиями от поединка "Зенита" против "Челси" с "РГ" поделился бывший полузащитник питерского клуба, двукратный обладатель Кубка России в составе "сине-бело-голубых" Андрей Кобелев.

Перед поездкой в Россию "Челси" потерпел первое поражение с сентября и упустил лидерство в Премьер-лиге

С чем связываете последние не слишком удачные результаты "Зенита"?

Андрей Кобелев: Я смотрел встречу с "Ростовом". Если бы зенитовцы реализовали хотя бы половину из созданных ими моментов, результат мог бы быть иным. В любом случае по одному матчу судить сложно. Кроме того, надо разделять внутреннее первенство и Лигу чемпионов, потому что это два разных турнира, как по качеству, так и по накалу. Не сказал бы, что у питерцев есть какие-то глобальные проблемы. Просто тяжело постоянно играть на высоком уровне, еще и на два фронта.

Третье место в группе - успех для питерской команды?

Андрей Кобелев: Это, скажем так, уровень сегодняшнего "Зенита" в Европе. Изначально было понятно, что в такой группе сложно рассчитывать на выход в плей-офф, ну а "Мальме" - команда обязана была проходить при любых раскладах.

Матч с "Челси", несмотря на отсутствие турнирной мотивации, важен для зенитовцев?

Андрей Кобелев: Любая игра в Лиге чемпионов имеет большое значение как для клуба в целом, так и для футболистов. Это хорошая афиша, тем более когда у тебя в соперниках такой гранд, как "Челси". Эмоции будут другими, накал. Да, у "Зенита" в воскресенье матч с "Динамо", там будет многое решаться, но я уверен, что в среду проблем с мотивацией и настроем у питерцев не будет.

Где будем смотреть

8 декабря, среда, "Матч ТВ"

20.45. "Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия). Прямая трансляция.

22.45. "Бавария" (Германия) - "Барселона" (Испания). Прямая трансляция.

Соперники

Один из самых титулованных клубов Лиги чемпионов "Барселона" рискует впервые за долгие годы не выйти в плей-офф турнира. В последнем туре каталонцы отправятся в гости к "Баварии", уже обеспечившей себе участие в 1/8 финала. На данный момент в активе "сине-гранатовых" семь очков, а у ближайшего конкурента "Бенфики" - пять. Но португальцы в среду примут худшую команду группы киевское "Динамо" и наверняка наберут три балла. Соответственно, с большей долей вероятности, "Барсе" для продолжения борьбы в Лиге чемпионов в Мюнхене нужна будет победа. А добиться ее, даже против немотивированной "Баварии", будет очень сложно.