В сорока регионах прошел марафон дворового хоккея. Команды собрали Ижевск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Омск, Мурманск, Барнаул, Челябинск, Уфа, Самара, Ярославль, Улан-Удэ. Корреспонденты "РГ" побывали на матчах. Их проводили, чтобы поддержать Олимпийскую сборную страны.

В хоккей "на валенках" играют резиновыми мячиками. Но на марафон пришлось прийти в кроссовках. Стояла не по-зимнему теплая погода. Фото: Сергей Зюзин

Играть можно было в любой вид хоккея. В валенках, как в Удмуртии, на коньках, как в Якутии. Или в "Настольник", как в Саратове. Это еще одна разновидность хоккея, которую придумали в Ижевске во время пандемии. "Настольник" - увеличенная копия любимого многими с детства настольного хоккея. Участники двигаются только по определенным зонам площадки, контактируя с соперником лишь клюшкой и соблюдая социальную дистанцию в 1,5-2 метра, пояснили авторы этого нового вида хоккея.

В Ижевске игры проходили на центральной площади, где специально собрали две хоккейные коробки. Марафон здесь начали в 4 утра, одновременно с поселком Эгвекинот на Чукотке. Игры транслировали в прямом эфире в интернете - регионы принимали эстафету друг у друга. Забивали мячи и шайбы детсадовцы, школьники, ветераны, спортсмены, бизнесмены, военные, политики.

В Барнауле сыграли в хоккей "на валенках" - девушки и морские пехотинцы. А всего - шесть команд. Приятное впечатление своей организованностью оставили ребята Алтайского техникума кинологии и предпринимательства. Хоккей "на валенках" - забава демократичная. Чтобы не доводить дело до серьезных травм, играют резиновыми мячиками. Поэтому защитной амуницией вроде щитков, налокотников, шлемов и краг никто не пользуется. Силовая борьба запрещена.

В Башкирии в Нефтекамске из-за резкого потепления матчи на валенках пришлось отменить. Играли в традиционный хоккей в Ледовом дворце. Зрелище - увлекательное! Даже проигравшие не расстроились. Обещали взять реванш в феврале - на республиканском турнире по хоккею на валенках "Русская зима".

Всероссийский марафон по дворовому хоккею, который прошел 5 декабря, длился 11 часов. Он организован в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".