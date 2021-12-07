В сорока регионах прошел марафон дворового хоккея

Новости

Путин и Байден надеются на успех переговоров по иранской ядерной программе 23:38
Путин и Байден признали неудовлетворительным состояние отношений РФ и США 23:29
В Пскове всех школьников отправили на дистанционку из-за COVID-19 23:28
Путин и Байден вспомнили о союзничестве СССР и США в годы войны 23:24
Собянин назвал героем погибшего при стрельбе охранника МФЦ 23:22
Путин предложил США обнулить накопившиеся ограничения на работу дипмиссий 23:09
Путин призвал не перекладывать на РФ ответственность за ситуацию на Украине 23:07
Сенатор: Диалог РФ и США надо продолжать при любой политической погоде 22:54
Швыдкой: Решение по скифскому золоту может быть оспорено в 2022 году 22:50
Санкции по "Северному потоку-2" исключили из оборонного бюджета США 22:35
Месси повторил рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов 22:28
В Москве с 1 января вырастет размер взноса за капремонт 22:24
На курортную Анталию обрушился мощный ураган 22:20
РФ приветствует решение ВОЗ о создании конвенции по предотвращению пандемий 22:18
Ученые обнаружили не выявляемую ПЦР-тестами версию "омикрона" 22:13
Тарифы на ЖКУ в Москве сохранятся до лета будущего года 22:07
В Минске назвали страны, против которых вводится эмбарго 21:44
Попова оценила вероятность закрытия границ из-за "омикрона" 21:34
Путин заявил о стремлении сил на Западе развалить Россию 21:27
Путин и Байден общались строго тет-а-тет 21:23
Финский премьер подверглась критике из-за посещения ночного клуба 21:20
Число вернувшихся из ЮАР в РФ с признаками коронавируса выросло до 24 21:17
68 медиков заразились COVID-19 после вечеринки в Испании 21:15
Двое полицейских в Лондоне получили срок за селфи с жертвами преступления 21:09
Cудно "Академик Иоффе" направится в Россию после ареста 21:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 23:26
Рубрика: Спорт

В сорока регионах прошел марафон дворового хоккея

Текст: Сергей Зюзин, Оксана Ильина, Айгуль Камаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
В сорока регионах прошел марафон дворового хоккея. Команды собрали Ижевск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Омск, Мурманск, Барнаул, Челябинск, Уфа, Самара, Ярославль, Улан-Удэ. Корреспонденты "РГ" побывали на матчах. Их проводили, чтобы поддержать Олимпийскую сборную страны.
В хоккей "на валенках" играют резиновыми мячиками. Но на марафон пришлось прийти в кроссовках. Стояла не по-зимнему теплая погода. Фото: Сергей Зюзин

Играть можно было в любой вид хоккея. В валенках, как в Удмуртии, на коньках, как в Якутии. Или в "Настольник", как в Саратове. Это еще одна разновидность хоккея, которую придумали в Ижевске во время пандемии. "Настольник" - увеличенная копия любимого многими с детства настольного хоккея. Участники двигаются только по определенным зонам площадки, контактируя с соперником лишь клюшкой и соблюдая социальную дистанцию в 1,5-2 метра, пояснили авторы этого нового вида хоккея.

Фото: Пресс-служба администрации Нефтекамска
В Башкирии сыграли в хоккей в поддержку Олимпийской сборной

В Ижевске игры проходили на центральной площади, где специально собрали две хоккейные коробки. Марафон здесь начали в 4 утра, одновременно с поселком Эгвекинот на Чукотке. Игры транслировали в прямом эфире в интернете - регионы принимали эстафету друг у друга. Забивали мячи и шайбы детсадовцы, школьники, ветераны, спортсмены, бизнесмены, военные, политики.

В Барнауле сыграли в хоккей "на валенках" - девушки и морские пехотинцы. А всего - шесть команд. Приятное впечатление своей организованностью оставили ребята Алтайского техникума кинологии и предпринимательства. Хоккей "на валенках" - забава демократичная. Чтобы не доводить дело до серьезных травм, играют резиновыми мячиками. Поэтому защитной амуницией вроде щитков, налокотников, шлемов и краг никто не пользуется. Силовая борьба запрещена.

В Башкирии в Нефтекамске из-за резкого потепления матчи на валенках пришлось отменить. Играли в традиционный хоккей в Ледовом дворце. Зрелище - увлекательное! Даже проигравшие не расстроились. Обещали взять реванш в феврале - на республиканском турнире по хоккею на валенках "Русская зима".

Всероссийский марафон по дворовому хоккею, который прошел 5 декабря, длился 11 часов. Он организован в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Национальные проекты 2019-2024