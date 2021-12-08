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08.12.2021 20:36
Рубрика: Спорт

Ковид не лишит олимпийцев медалей

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
Участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине постараются обезопасить не только от самого коронавируса, но и от влияния ковида на итоги соревнований.
Фото: REUTERS/Thomas Peter Фото: REUTERS/Thomas Peter
Фото: REUTERS/Thomas Peter

На специальном заседании Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитет "Пекин-2022" подписали документ, согласно которому к спортсмену или команде, сдавшим положительные тесты на коронавирус, не будут применять термин "дисквалифицированные". В протоколах появится отметка - "не стартовал" или эквивалентное обозначение для конкретной дисциплины.

Фото: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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За теми атлетами, кто не сможет продолжить выступления из-за заражения ковидом, закрепят их текущие результаты. По возможности организаторы будут заменять выбывших по причине болезни спортсменов или команды, чтобы тот или иной этап соревнований все-таки состоялся не только формально.

Как будут поступать в ситуациях, когда речь идет о розыгрыше медалей? Напомним, что аналогичные правила действовали во время летней Олимпиады в Токио. К примеру, если спортсмен выйдет в финал индивидуального турнира, но не сможет бороться за золото из-за коронавируса, то он автоматически получит серебро. То есть серебряные медали вручат и заболевшему участнику, и реально выступившему, но проигравшему. В случае, если с финала придется сняться команде, то ее заменит сборная, уступившая ей в полуфинале. Другой участник матча за третье место сразу станет обладателем бронзы.

Во время общения с прессой член Исполкома МОК и глава координационной комиссии по подготовке к Играм Хуан Антонио Самаранч-младший также заверил, что угрозы переноса главного старта четырехлетия из-за ситуации с распространением коронавируса нет. Хотя за два месяца до Олимпиады (4-20 февраля 2022 года) в Китае по этой причине отменили, к примеру, чемпионат страны по фигурному катанию, запланированный на 6-12 декабря текущего года.

- За последнее время мы научились приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям и обстоятельствам, - отметил Самаранч-младший. - У нас очень сильная команда, готовая к любому развитию событий. Мы сумеем провести очень безопасные Игры.

Ранее МОК уже принял решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. При этом вопрос о вместимости спортивных объектов Пекина еще обсуждается.

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