Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован

Легенда мирового футбола 81-летний бразилец Пеле снова госпитализирован.

Как сообщает CNN Brasil, в среду Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для продолжения лечения опухоли толстой кишки.

По данным источника, состояние Пеле стабильное, в скором времени он должен будет покинуть медицинское учреждение.

Диагноз легенде бразильского футбола поставили в сентябре нынешнего года. Ему была сделана операция по удалению опухоли и проведен курс химиотерапии.

Сам Пеле старается поддерживать связь с общественностью и выходит на связь в социальных сетях.