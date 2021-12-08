Новости

Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В "Газпроме" оценили уровень отбора газа из европейских хранилищ 17:51
В Туле закрыли нарколабораторию по производству мефедрона 17:46
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года 17:37
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 17:31
Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован 17:27
Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК 17:24
Путин прокомментировал свой разговор с Байденом 17:12
Fitch улучшило прогноз российской экономики 17:00
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС 16:58
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки 16:58
Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарово 16:57
Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года 16:55
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе 16:19
В Петербурге задержали владельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" 16:18
В институте Роспотребнадзора усомнились, что "омикрон" станет доминирующим 16:11
В Смоленской области обязали вакцинироваться пенсионеров и студентов 16:10
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной 16:09
Бельгийские власти не могут справиться с очередной волной мигрантов 16:05
Путин отметил высокий авторитет Меркель 15:52
Макей обсудил с Мезенцевым реализацию интеграционных документов 15:52
В ПФР рассказали, как получить выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами 15:46
"Одноклассники" подвели итоги 2021 года 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 17:27
Рубрика: Спорт

Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован

Текст: Максим Домчев

Легенда мирового футбола 81-летний бразилец Пеле снова госпитализирован.

Фото: REUTERS
Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную

Как сообщает CNN Brasil, в среду Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для продолжения лечения опухоли толстой кишки.

По данным источника, состояние Пеле стабильное, в скором времени он должен будет покинуть медицинское учреждение.

Диагноз легенде бразильского футбола поставили в сентябре нынешнего года. Ему была сделана операция по удалению опухоли и проведен курс химиотерапии.

Сам Пеле старается поддерживать связь с общественностью и выходит на связь в социальных сетях.

Спорт Футбол Вокруг футбола