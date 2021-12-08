На ЧМ по волейболу россиянки победили Сербию

Наша женская национальная команда завершила первый групповой этап проходящего в Испании чемпионата мира победой над Сербией (32:22), ранее были обыграны Камерун (40:18) и Польша (2 6:23). Вторую стадию начнем с максимальным результатом.

По итогам стартового раунда только восемь команд из 32 прекратили борьбу за награды. Аутсайдерами квартетов стали по три представителя Африки и Азии, Парагвай и Словакия. Им предстоит разыграть места с 25-го по 32-е.

Для тех, кто не утратил медальных перспектив, образованы четыре новые шестерки. Предстоящие соперники России (в багаже 4 очка) по группе I в каталонском городе Гранольерс - Франция (4), Словения (2) и Черногория (0). У Сербии два очка, Польша с нулем. Надо занять первое или второе место, чтобы обеспечить свое участие в четвертьфинале. Если пробьемся в плей-офф, то начнем турнир с выбыванием матчем против какой-то из команд шестерки II - Норвегии, Нидерландов, Швеции или Румынии. Здесь нет очков у Казахстана и Пуэрто-Рико, эти команды наверняка так и останутся аутсайдерами.

Крупная победа над Сербией дала много оптимизма нашей значительной обновленной сборной. Начало встречи получилось равным - 9:9 на 19-й минуте. Зато в оставшееся до перерыва время россиянки забросили шесть безответных мячей. На все сто процентов сработали указания главного тренера Людмилы Бодниевой по ходу тайм-аута, который она взяла при счете 8:9. Во вторые полчаса игры наши девушки уверенно держали сербок на значительной дистанции по счету, в концовке преимущество россиянок вырастало до дюжины мячей.

Самой результативной у победительниц стала Юлия Манагарова, отличившаяся семью точными бросками. Причем правый крайний клуба "Ростов-Дон" в нападении показала стопроцентную эффективность: она не допустила ни одного промаха, ни разу не позволила вратарю отбить мяч.

- Мы не ожидали, что это будет проходной матч, команда очень хорошо готовилась к нему, - цитирует Бодниеву пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). - Команда в целом была далека от идеала в нападении, но хорошо оборонялась и действовала в контратаках. О соперниках в следующем раунде. Франция практически сохранила свой золотой олимпийский состав, ждем тяжелой игры. У Черногории есть потери, но это все равно серьезный соперник. Словения может преподнести сюрприз любому оппоненту.

Соперник по ближайшему, сегодняшнему матчу - Словения. Эта сборная не блещет. Лучший результат на континенте - девятое место (2004), на чемпионатах мира - восьмое (2003).

Черногория (игра 11 декабря) намного опаснее. В послужном списке этой сборной есть "золото" ЧЕ-2012, выход в полуфинал спустя два года, на чемпионате мира-2019 команда финишировала пятой.

Где будем смотреть

9 декабря, четверг, "Матч! Игра"

17.30 Россия - Словения. Прямая трансляция.