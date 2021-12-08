Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам прошедших 7 декабря матчей определились 12 из 16 клубов, которые продолжат борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

В группе А немецкий "Лейпциг" в заключительном туре переиграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Этот успех позволил команде занять третье место и выйти в Лигу Европы. В другом матче "ПСЖ" разгромил бельгийский "Брюгге" - 4:1.

Наиболее напряженная концовка ждала поклонников футбола в группе В, где три клуба боролись за место в плей-офф Лиги чемпионов и путевку в Лигу Европы. Уже гарантировавший себе первое место "Ливерпуль" встречался с "Миланом" на выезде. Команда Юргена Клоппа добилась победы со счетом 2:1, лишив миланцев шансов на еврокубковую весну.

Судьба второго места решалась в противостоянии "Порту" и "Атлетико". В этой встрече победу праздновали мадридцы - 3:1, которые в итоге и продолжат борьбу за трофей Лиги чемпионов.

В группе С "Аякс" переиграл "Спортинг" - 4:1. Эти команды получили право досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Бешикташ" - 5:0, и заняла третье место в группе.

"Реал" и "Интер" спорили за первое место в группе D. Мадридцы одержали победу со счетом 2:0 и стали первыми. Во второй встрече "Шахтер" сумел обыграть "Шериф" (1:0), но так и остался на четвертой строчке.

В итоге определились уже 12 из 16 клубов, которые продолжат борьбу в плей-офф Лиги чемпионов: "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Атлетико", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус".