Панарин набрал 500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Российские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), продолжают справлять юбилеи. Недавно 750 шайб в регулярных чемпионатах забил капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Рубеж, покорившийся лидеру "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемию Панарину, пока не такой значительный, но тоже заслуживает внимания.

В матче с "Чикаго" (6:2), в рядах которого Панарин некогда начинал карьеру в НХЛ, россиянин набрал сразу четыре очка (2 гола+2 передачи), миновав отметку в 500 очков в "регулярках". Для этого Артемию потребовалось 457 матчей. Много это или мало, судите сами. Из действующих хоккеистов лишь пятеро выбивали полтинник быстрее. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") и Сидни Кросби ("Питтсбург") потратили 369 матчей, Александр Овечкин - 373, а Евгений Малкин - 413. Любопытное уточнение: все вышеперечисленные ребята набирали очки, выступая за один клуб, а вот Артемий играет уже за третий (до этого были "Чикаго" и "Коламбус"), но, несмотря на переезды, он все так же результативен.

Всего у Панарина стало 503 (174+329) балла. А в текущем сезоне - 30 (9+21). После медленного начала сезона форвард "рейнджерс" уже в топ-6 бомбардиров. И еще один статистический факт. Напомним, Артемий не участвовал в свое время в процедуре драфта, на которой клубы НХЛ закрепляют за собой права за молодыми игроками. Так вот Панарин стал шестым из незадрафтованных хоккеистов за всю историю, кому удалось достичь отметки в 500 шайб.

Если в целом говорить о прошедшем игровом дне, российских болельщиков должен заинтересовать матч, в котором "Сент-Луис" в овертайме одолел "Флориду" - 4:3. Ведь участвовавшие в этой встрече четыре россиянина набрали сообща восемь очков.

У "блюзменов" по два очка набрали Павел Бучневич (1+1), Владимир Тарасенко (1+1) и Иван Барбашев (0+2). Причем шайба Бучневича в овертайме стала для "Сент-Луиса" победной. А в составе "Флориды" двумя передачами отметился Максим Мамин.

Из действующих игроков НХЛ лишь пятеро набирали 500 очков быстрее Панарина

Напоследок расскажем о голе, который сейчас обсуждает вся Северная Америка. Все произошло в матче "Анахайма" с "Баффало" (2:0). Форвард "Анахайма" Тревор Зеграс, стоя за воротами соперника, поднял шайбу на крюк и подкинул ее прямо на "пятак", откуда Сонни Милано с лету отправил ее в сетку. Выглядело это невероятно зрелищно.