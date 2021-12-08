Питерский СКА одержал четвертую победу кряду

В среду в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. В центральной встрече дня питерский СКА в гостях обыграл челябинский "Трактор" - 4:1.

Армейцы пережили трудный ноябрь, по ходу которого проиграли семь матчей из девяти. Но с наступлением зимы дела у команды Валерия Брагина пошли в гору. Победа над "Трактором" стала для питерцев уже четвертой кряду. Отметим, что в этом матче свое первое очко получил звездный новичок СКА Лео Комаров, имеющий солидный бэкграунд в Национальной хоккейной лиге. Таким образом он прервал серию из десяти матчей без очков. А решающий вклад в победу внес Антон Бурдасов, сделавший дубль. Кстати, к удивлению многих, он не вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала.