Как энтузиаст возродил биатлон в Амурской области

Еще несколько лет назад таким популярным в России видом спорта, как биатлон, в Амурской области не занимался никто. О нем забыли в начале 1990-х. Сейчас же в Приамурье сотни юных стреляющих лыжников. Недавно с мастер-классом к ним приезжала двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, а Союз биатлонистов России выделил Приамурью 40 биатлонных установок. У истоков возрождения этого вида спорта в регионе стоит Сергей Кузнецов, который раньше смотрел биатлон только по телевизору.

Банки и тиры

Началось все лет пять назад. Сын Сергея Кузнецова, младшеклассник Ярик, тогда посещал лыжную секцию. Летом, понятное дело, на лыжах не катались, а бегать кроссы детям было скучно. Тогда Кузнецов купил пневматическую винтовку, чтобы сын и его товарищи могли пострелять по банкам. Дети с нетерпением дожидались окончания тренировок, чтобы еще не­много поупражняться. Ярик с отцом не упускали возможности пострелять в тирах.

В какой-то момент Сергей решил отправить сына на этап Кубка Анны Богалий. Это всероссийский биатлонный турнир для детей, который проводится в разных регионах - от Сахалинской до Мурманской области. И ребенок, который ходил в лыжную секцию и заодно стрелял по банкам, а также мишеням в уличных тирах, неожиданно для всех выиграл две биатлонных гонки на сахалинском этапе.

Впечатленная таким результатом, Анна Богалий пригласила юного амурчанина на заключительный этап сезона в Мурманск. Среди сверстников дебютант завоевал "серебро", уступив победителю меньше секунды. Стало ясно, что такой талант надо развивать. А как это сделать в регионе, где нет биатлонных трасс, тренеров и стрельбищ? Сергей Кузнецов решил: надо взяться за дело самому.

- У меня не имелось никакого тренерского опыта. Да, я всегда был в спорте: бегал на лыжах, играл в волейбол, гандбол, футбол. Но прежде всего, наверное, хороший организатор. Могу с людьми договориться. А чтобы у Ярика была конкуренция, возникла идея организовать тренировки для детей, - говорит Сергей Кузнецов.

Семья растет

Для этого был создан спортивный клуб "Ярый", а впоследствии появилась областная федерация биатлона, которую возглавил Сергей Кузнецов. За счет средств энтузиаста, спонсорской помощи и выигранных грантов материальная база стала пополняться. Сейчас у молодой федерации есть трасса на окраине Благовещенска - она принадлежит муниципалитету, а также стадион, находящийся на балансе Центра развития спортивной подготовки Амурской области. Удалось обзавестись снежной пушкой, закупить винтовки, установки для огневых рубежей, форму, инвентарь.

Но не все было так просто. Чиновники если и не вставляли палки в колеса, то практически никак не поддерживали биатлонных энтузиастов. А один из высокопоставленных руководителей, ныне бывший, говорил Кузнецову, что в Амурской области биатлону ничего не светит. Мол, денег нет на ваш дорогой вид спорта. В тот период Сергей всерьез задумывался о переезде. Вообще, последние два-три десятилетия подающие большие надежды амурчане, представляющие разные виды спорта, уезжают из региона. Преимущественно в Хабаровск, где есть возможности для профессионального роста.

Ребенок, который ходил в лыжную секцию и заодно стрелял по банкам, а также мишеням в уличных тирах, неожиданно для всех выиграл две биатлонных гонки на сахалинском этапе

Все изменилось в 2020 году, после приезда в Благовещенск Анны Богалий. Городское спортуправление начало активно помогать биатлонистам.

Поначалу Ярослав в одиночку представлял Амурскую область на всероссийских соревнованиях. В сезоне 2019-2020 годов 13-летнему подростку удалось стать абсолютным чемпионом в своей возрастной группе. Постепенно биатлонная семья стала расширяться, на соревнования начали выезжать и другие амурские ребята.

- Пару лет назад в Кубке Анны Богалий принимали участие уже два наших спортсмена. А в прошлом году случился прорыв: в Новосибирск и на Сахалин мы по­ехали большим составом: 15 и десять человек соответственно. В этом сезоне на соревнования тоже планируем отправить много детей, - делится планами президент амурской биатлонной федерации. - Зимой будет шесть этапов Кубка Анны Богалий, три первенства России. Ездить много придется. Лишь бы средств хватило, потому что финансирование в основном из своего кармана, либо родители помогают.

При амурских школах стали создаваться биатлонные секции - не только в Благовещенске, но и в других населенных пунктах региона. В прошлом году в них занимались около 150 человек. Сейчас - уже более 200. Прививали интерес детей к этому виду спорта разными способами - даже в теплое время года. Кататься летом на лыжах нельзя, но можно, например, устроить стрелковый турнир прямо на набережной в Благовещенске, где участвуют все желающие.

А сам Ярик дает мастер-классы по стрельбе в школах - хоть он и 14-летний юноша, но уже абсолютный чемпион!

Гонка за мечтой

Теперь в Приамурье проводятся не только соревнования, но и тренерские семинары с участием специалистов из разных регионов. А детей отправляют заниматься к прославленным российским тренерам. К примеру, в этом году Ярик побывал на сборах в якутском Алдане и тренировался бок о бок со спортсменами сборной России, которые готовились к этапам Кубка мира по биатлону и к Олимпиаде в Пекине.

Общение со звездами российского спорта, которых обычный человек видит только по телевизору, дает стимул. Главным кумиром для Ярослава является прославленный биатлонист Мартен Фуркад, с которым встретиться пока не довелось. Парень мечтает стать олимпийским чемпионом, как француз.

Однако Сергей Кузнецов подчеркивает, что требовать от ребят быстрых спортивных достижений - не его подход.

- Детей нужно беречь. Стать олимпийским чемпионом - мечта Ярика с девяти лет. Но сейчас речь идет прежде всего о привитии полезных навыков и любви к спорту. Главное, сохранить здоровье подростков: они растут, меняются и характером, и физически. Здесь нужно быть очень аккуратным, - объясняет Сергей Кузнецов. - Вот когда им исполнится 17-18 лет, тогда и будем ставить перед ними высокие спортивные цели.

Сейчас Амурская федерация биатлона планирует создать в регионе лыжероллерную трассу, чтобы можно было тренироваться летом.