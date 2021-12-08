Матч "Ростова" начнется с минуты молчания в память о тренере Гамуле

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Уралом" 11 декабря начнется с минуты молчания в память о бывшем тренере дончан Игоре Гамуле, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.

Игорь Васильевич скончался 8 декабря в возрасте 61 года.

Гамула провел карьеру футболиста в ворошиловградской "Заре", ростовских СКА и "Ростсельмаше", волгодонском "Атоммаше", херсонских "Кристалле" и "Таврии". Со СКА выигрывал кубок СССР.

В качестве главного тренера работал в России с "Черноморцем" и "Ростовом". Также в клубе из Ростова-на-Дону тренировал молодежную команду и работал селекционером. Кроме того, специалист возглавлял команды украинского чемпионата "Таврия" и "Закарпатье" и латвийскую "Даугаву".