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08.12.2021 15:17
Рубрика: Спорт

В Сочи прошли соревнования на Кубок Союзного государства по самбо

Текст: Ирина Белова (yanvarina05@gmail.com)
В минувшие выходные на площадке "Сириус Арены" в Сочи прошло ежегодное международное соревнование "Кубок Союзного государства Беларуси и России по самбо". В организации турнира приняли участие Министерство спорта и туризма Беларуси, Министерство спорта России, а также Постоянный Комитет Союзного государства. Основным организатором выступила Ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо" при поддержке Международной и Всероссийской федераций самбо.
В Кубке приняли участие 14 титулованных спортсменов из 13 стран мира. Фото: postcomsg.com В Кубке приняли участие 14 титулованных спортсменов из 13 стран мира. Фото: postcomsg.com
В Кубке приняли участие 14 титулованных спортсменов из 13 стран мира. Фото: postcomsg.com

Особый вес состязаниям придали приветственные письма в адрес спортсменов и болельщиков от президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Открыл соревнования в "Сириус Арене" Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев. "Сегодня особый день для написания страниц спортивных успехов под эгидой и в форматах Союзного государства Беларуси и России, - подчеркнул он. - Сегодня сила, ловкость, воля к победе, но и товарищество, взаимовыручка будут основой тех побед, свидетелями которых мы станем..."

Фото: Ирина Белова
В "Сириусе" на Кубке Союзного государства победил белорусский самбист

В Кубке приняли участие 14 титулованных спортсменов из 13 стран мира. Победителем стал белорусский самбист Андрей Казусенок. В финале он сразился с россиянином Артемом Осипенко. Артем рассказал, что ему было очень интересно побороться с самбистами высочайшего класса. Третье место поделили серб Владимир Гайич и россиянин Вячеслав Михайлин. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил особую атмосферу, царившую на соревнованиях мастеров самбо.

- Такой удивительный тон отношений в корпорации борцов сложился с советских времен, - заметил Госсекретарь. - Для нас эти соревнования - пример дружбы, взаимовыручки, искренности и доверия. По сути, мы все команда Союзного государства и сегодня встретились здесь. Не зря на Кубке представлены два национальных флага - Республики Беларусь и Российской Федерации.

Дмитрий Мезенцев уточнил, что уже достигнута договоренность с руководителями министерств спорта обеих стран о том, что линейка спортивных соревнований, проходящих под эгидой Союзного государства, в ближайшем будущем будет расширяться.

По словам президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, этот год хоть и пандемийный, но очень удачный для самбо.

- Летом мы получили признание международного комитета - самбо стал олимпийским видом спорта, - заключил он. - Я надеюсь, что наши ребята, которые выступали на Кубке Союзного государства, и те, кто только готовится к подобным стартам, смогут принять участие в Олимпийских играх. Будем от всей души за них болеть.

Мероприятие посетили примерно полтысячи гостей, которым помогали 57 волонтеров.

Напомним, что впервые Кубок по самбо прошел в 2018 году, а в 2019-м он был посвящен 20-летию подписания договора о создании Союзного государства. В прошлом году спортивное мероприятие пришлось отменить из-за пандемии.

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