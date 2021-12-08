Российские лыжницы выиграли эстафету на Кубке мира впервые за 17 лет

На минувших выходных в норвежском Лиллехаммере прошли первые эстафеты в рамках Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Мужская команда в итоге взяла "серебро", а женская и вовсе - "золото".

В том, что наши мужские квартеты (мы выставили на эстафету два) поборются, если не за победу, то за медали, не сомневался никто. А вот в перспективы девушек верилось не так сильно. Потому что у норвежек в составе монстр мировых женских лыж Тереза Йохауг. Потому что у шведок в четверке - россыпь чемпионок мира. Потому что у американок в составе победительница прошлого Кубка мира Джесси Диггинс. Наконец, потому что наши лучшие девчонки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина - не в лучшей форме и в личных гонках в этом сезоне медали еще не брали. А на четвертый этап к ним в квартет поставили вообще дебютантку, 20-летнюю Веронику Степанову, от которой ожидать можно было все что угодно.

После гонки Ступак призналась, что до старта разговаривала с Сориной: "Сказала, что надо пробить эту стену". И у них получилось.

Первые два этапа классикой Ступак и Непряева прошли очень надежно, хотя потом жаловались, что было тяжело. Ключевым стал третий этап, начиная с которого лыжницы бежали уже коньком. Именно на него норвежки поставили Йохауг, с которой выпало конкурировать Сориной. Днем ранее скандинавка обрушилась на Татьяну: мол, та шла в предыдущей гонке за ней по пятам, наступая на палки и лыжи. Теперь норвежка могла пенять только на себя: к финишу этапа Сорина пришла первой.

А на последнем отрезке перфоманс устроила Степанова, которая не по годам по-гроссмейстерски разложила силы по дистанции и на финише разобралась с соперницами.

Это первая победа российской женской команды в эстафете с 2004 года. А еще ценнее ее делает тот факт, что одержана она в Норвегии, под носом у главных конкуренток.

Даже Йохауг признала: "То, что сделала в гонке Россия, было очень круто".

Конечно, тренер норвежской команды, уступившей еще и шведкам, Уле Мортен Иверсен прав, сказав, что "это была не самая главная эстафета в сезоне". Все помнят об Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Но вот любопытный момент. Наша четверка, выигравшая эстафету в 2004 году, в том же составе повторила успех и на Олимпиаде в Турине. Надеемся, что это добрый знак.