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08.12.2021 12:34
Рубрика: В мире

В Европарламенте призвали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине

Текст: Диана Ковалева
Фото: Noel Celis / AFP Фото: Noel Celis / AFP
Фото: Noel Celis / AFP

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Никола Бер призвала вслед за США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом она заявила в интервью медиагруппе "Функе".

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"Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и... высказаться за тотальный бойкот зимних [Олимпийских] игр [в КНР]", - сказала Бер.

По ее мнению, дипломатический бойкот Олимпиады в КНР, объявленный США, является запоздалой и "наименьшей" мерой. Она назвала игры "ошибочной площадкой в неправильном месте".

Ранее Китай сделал представление США из-за объявления дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине. Власти КНР заявили, что Вашингтон должен перестать политизировать спорт.

В мире Европа Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине