В Европарламенте призвали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Никола Бер призвала вслед за США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом она заявила в интервью медиагруппе "Функе".

"Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и... высказаться за тотальный бойкот зимних [Олимпийских] игр [в КНР]", - сказала Бер.

По ее мнению, дипломатический бойкот Олимпиады в КНР, объявленный США, является запоздалой и "наименьшей" мерой. Она назвала игры "ошибочной площадкой в неправильном месте".

Ранее Китай сделал представление США из-за объявления дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине. Власти КНР заявили, что Вашингтон должен перестать политизировать спорт.