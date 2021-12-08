Валерий Карпин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Гамулы

В среду не стало Игоря Гамулы. Ему был 61 год. Футболистом он брал с ростовским СКА Кубок СССР в 1981 году. Тренером работал в новороссийском "Черноморце", "Ростове" и других клубах. Был желанным экспертом на ТВ.

"Как только я где-то появляюсь, так со мной сразу же хотят пообщаться", - говорил Игорь Васильевич. И это было совсем неудивительно. Ведь Гамула в своей речи был таким, каким мы и хотим видеть футбол: харизматичным, искренним, ярким, самобытным. При этом он никогда не играл на публику, просто был собой. "Где бы я ни был, всегда оставался таким, какой есть. Игорем Гамулой".

Не любить его за это было невозможно. Вот почему его уход стал шоком для всех, включая главного тренера сборной России Валерия Карпина.

"Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть!!! Василич, нам тебя будет очень не хватать... Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память".