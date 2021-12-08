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08.12.2021 21:55
Рубрика: Спорт

"Все или ничего": Витория рассказал о настрое на матч с "Легией"

Текст: Максим Домчев
В четверг в заключительном матче группового раунда Лиги Европы "Спартак" в Польше сыграет против "Легии". "Красно-белые" сохраняют шансы на выход из группы.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Накануне матча главный тренер "Спартака" Руй Витория рассказал о проблемах в составе.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года

"У нас не сыграют Соболев, Понсе, Ларссон, но у нас есть футболисты, которые могут сыграть на их позициях", - приводит слова Витории Twitter "Спартака".

Относительно матча португальский специалист заявил, что в этой игре для его команды решается "все или ничего".

Перед заключительным туром "Спартак" идет на втором месте в группе, набрав 7 очков. Лидирует "Лестер" - 8 очков, у "Наполи" - 7 очков, но эта команда по личным встречам уступает красно-белых, у "Легии" - 6 очков.

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