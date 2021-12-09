"Барселона" крупно проиграла "Баварии" и вылетела из Лиги чемпионов

Одна из самых титулованных команд мира "Барселона" проиграла на выезде "Баварии" со счетом 0:3 и впервые за долгие годы осталась без плей-офф Лиги чемпионов.

Перед последним туром групповой стадии расклады были таковы, что каталонцев в Мюнхене могла устроить только победа. Да, "Барса" опережала до среды "Бенфику" на два очка, но португальской команде предстоял домашний поединок с худшим клубом этого квартета киевским "Динамо", потерявшим к тому же шансы на евровесну.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, "Бавария" вышла против "сине-гранатовых" в оптимальном составе. Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Мануэль Нойер - все они были на поле. У "Барселоны", помимо травмированного Жорди Альбы, других потерь не было. Но разница в классе между командами сейчас настолько очевидна, что мюнхенцы без особых проблем набрали очередные три очка. До перерыва отличились Мюллер с Лероем Зане, еще один мяч во втором тайме забил Джамал Мусиала.

В параллельном матче "Бенфика", как и предполагалось, обыграла "Динамо" (2:0) и вышла в плей-офф со второго места в группе. "Барселона" же теперь довольствуется участием в плей-офф Лиги Европы.

На данный момент известны имена 15 из 16 участников следующей стадии Лиги чемпионов: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" (все - Англия), "Атлетико", "Реал" (оба - Испания), "Пари Сен-Жермен", "Лилль" (оба - Франция), "Интер", "Ювентус" (оба - Италия), "Спортинг", "Бенфика" (оба - Португалия), "Бавария" (Германия), "Аякс" (Нидерланды) и "Зальцбург" (Австрия). Последний участник плей-офф определится сегодня в матче между "Аталантой" и "Вильярреалом", который был перенесен со среды на четверг из-за снегопада. Перед последним туром итальянский клуб отставал от испанского на одно очко - шесть против семи.

Добавим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на понедельник 13 декабря. Начало - в 14:00 по московскому времени.