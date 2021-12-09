"Барселона" крупно проиграла "Баварии" и вылетела из Лиги чемпионов

Новости

Вашингтон не планирует оказывать дополнительную военную помощь Украине 01:13
Российские университеты обсудили трансформацию высшей школы 01:01
Лондон и Канберра присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине 00:34
Диетолог назвал лучший суп для снижения холестерина 00:12
Россияне хотят получить на Новый год деньги, но дарят косметику и конфеты 00:02
Замглавы PGNiG Вацлавский: В Польше хотели бы увеличения поставок "Газпрома" 08.12.2021
В США погиб командир отряда "морских котиков" 08.12.2021
Данила Козловский возглавил жюри фестиваля фильмов ужасов 08.12.2021
Глава ВТО назвала угрозу для мировой экономики 08.12.2021
В США бездомный сжег рождественскую елку у офиса Fox News 08.12.2021
Байден не рассматривает вопрос отправки военных США на Украину 08.12.2021
Путин сравнил ценность морского огурца и ежа 08.12.2021
Путин: Вопрос совершенствования системы грантов ученым будет проработан 08.12.2021
Путин удивился цене тура на космодром Восточный 08.12.2021
Более 415 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 08.12.2021
Путин обещал обсудить идею выдавать жилищный сертификат ученым с достижениями 08.12.2021
Путин поддержал полярные надбавки для молодых ученых 08.12.2021
Ковальчук прокомментировал возможность возобновления карьеры 08.12.2021
Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР 08.12.2021
Путин объяснил американские санкции попытками сдержать Россию 08.12.2021
Основной симптом: Названы отличительные признаки кашля при раке легких 08.12.2021
Прокурор запросил 16 и 17 лет колонии для обвиняемых в убийстве Япончика 08.12.2021
Путин рассказал, что обсуждал тему санкций с Байденом 08.12.2021
Путин анонсировал заседание Госсовета и Совета по науке 08.12.2021
ЕР утвердила состав комиссии по развитию Восточной Сибири 08.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 01:03
Рубрика: Спорт

"Барселона" крупно проиграла "Баварии" и вылетела из Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Одна из самых титулованных команд мира "Барселона" проиграла на выезде "Баварии" со счетом 0:3 и впервые за долгие годы осталась без плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: AP Photo/Matthias Schrader Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Перед последним туром групповой стадии расклады были таковы, что каталонцев в Мюнхене могла устроить только победа. Да, "Барса" опережала до среды "Бенфику" на два очка, но португальской команде предстоял домашний поединок с худшим клубом этого квартета киевским "Динамо", потерявшим к тому же шансы на евровесну.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
"Зенит" вырвал ничью на последних минутах матча с "Челси"

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, "Бавария" вышла против "сине-гранатовых" в оптимальном составе. Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Мануэль Нойер - все они были на поле. У "Барселоны", помимо травмированного Жорди Альбы, других потерь не было. Но разница в классе между командами сейчас настолько очевидна, что мюнхенцы без особых проблем набрали очередные три очка. До перерыва отличились Мюллер с Лероем Зане, еще один мяч во втором тайме забил Джамал Мусиала.

В параллельном матче "Бенфика", как и предполагалось, обыграла "Динамо" (2:0) и вышла в плей-офф со второго места в группе. "Барселона" же теперь довольствуется участием в плей-офф Лиги Европы.

На данный момент известны имена 15 из 16 участников следующей стадии Лиги чемпионов: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" (все - Англия), "Атлетико", "Реал" (оба - Испания), "Пари Сен-Жермен", "Лилль" (оба - Франция), "Интер", "Ювентус" (оба - Италия), "Спортинг", "Бенфика" (оба - Португалия), "Бавария" (Германия), "Аякс" (Нидерланды) и "Зальцбург" (Австрия). Последний участник плей-офф определится сегодня в матче между "Аталантой" и "Вильярреалом", который был перенесен со среды на четверг из-за снегопада. Перед последним туром итальянский клуб отставал от испанского на одно очко - шесть против семи.

Добавим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на понедельник 13 декабря. Начало - в 14:00 по московскому времени.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария" Лига чемпионов 2021/2022