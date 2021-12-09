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09.12.2021 17:20
Рубрика: Спорт

"Барселона" в первом сезоне без Месси не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Главным разочарованием групповой стадии нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стала "Барселона". Крупно проиграв в последнем туре на выезде "Баварии" (0:3), каталонцы заняли третье место и не смогли попасть в 1/8 финала турнира.
Под занавес группового раунда "Барселона" в немецком Мюнхене пропустила три безответных мяча. Фото: Getty Images

Когда минувшим летом аргентинский бомбардир Лионель Месси покидал "Барсу", тогдашний тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман обронил фразу: "Без Месси нам нечем крыть наши многочисленные проблемы, его уход - громадный удар".

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Примерно в схожей ситуации несколько лет назад был "Реал", когда из мадридского клуба уходил Криштиану Роналду. "Сливочным" тогда понадобилось около полугода, чтобы вернуться на прежний уровень и начать снова завоевывать трофеи. Как оно будет с "Барселоной" - сложный вопрос. Пока можно с уверенностью констатировать, что каталонцы потихоньку превращаются из гранда в середняка европейского футбола.

Понимая, что команда с каждым днем становится все слабее, руководство "Барсы" в начале ноября пошло на рискованный шаг, пригласив на пост главного тренера легенду клуба Хави. Поначалу его назначение возымело эффект: каталонцы выиграли пару встреч, у болельщиков появилась вера. Но идиллия длилась недолго: на минувших выходных команда уступила на своем поле "Бетису" (0:1), после чего оконфузилась в Лиге чемпионов, впервые с сезона 2000/01 не сумев пробиться в плей-офф. Поражает статистика "сине-гранатовых" в еврокубках: в шести матчах они забили лишь два мяча, причем оба - в ворота худшей команды группы киевского "Динамо".

- "Бавария" превзошла нас во всем - это надо признать. Начинается новый этап, нужно очень много работать, чтобы "Барселона" вернулась туда, где она должна быть. Мы заслуживаем того, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов, а не вылета в Лигу Европы. Наш клуб столкнулся с суровой реальностью, которую трудно принять, - признался Хави.

Как и ожидалось, конкурент "Барсы" за вторую строчку в группе "Бенфика" обыграла дома "Динамо" (2:0) и финишировала вслед за "Баварией". "Орлы" стали второй командой Португалии после "Спортинга", сумевшей пробиться в плей-офф.

"Сине-гранатовые" впервые за 20 лет не примут участия в плей-офф розыгрыша главного еврокубка

Ярко хлопнул дверью в Лиге чемпионов питерский "Зенит": команда Сергея Семака сыграла вничью на своем поле с действующим обладателем трофея "Челси" (3:3), забив третий мяч уже в компенсированное время. С турнирной точки зрения этот матч не имел никакого значения, поскольку питерцы досрочно лишились шансов на плей-офф главного еврокубка, зато обеспечили себе участие в 1/16 финала Лиги Европы.

- Мы заслужили этот результат - выход в евровесну. Один раз "Зенит" со мной пробился в плей-офф из Лиги Европы, еще раз - из Лиги чемпионов. Также однажды мы набрали семь очков в группе. С таким показателем порой выходят в 1/8 Лиги чемпионов, а мы тогда стали последними в группе. Провальным получился только прошлый сезон, но для нас он был критичным в плане коронавируса и травм, элементарно было некем заменить игроков. Можно связывать это с изменением формата лимита. Совокупность факторов повлияла на неудачный предыдущий сезон, остальные были на более-менее одинаковом уровне, - отметил Семак.

Фото: ФК "Ростов"
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Первое место в группе "Зенита" досталось "Ювентусу", обыгравшему в последнем туре "Мальме" (1:0). "Старая синьора" стала второй итальянской командой вслед за "Интером", вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов. Присоединиться к ним могла вчера "Аталанта", решающая встреча которой с испанским "Вильярреалом" была перенесена со среды на четверг из-за снегопада в Бергамо. Результат этого поединка стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Отметим, что после пяти туров "Аталанта" отставала от "Вильярреала" на два очка.

Даже без учета итога противостояния в Бергамо определились составы корзин при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, которая пройдет в понедельник в 14.00 по московскому времени. В число "сеяных" команд попали: "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" (все - Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Лилль" (Франция) и "Ювентус", "несеяными" стали "Бенфика", "Спортинг" (оба - Португалия), "ПСЖ" (Франция), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия), "Вильярреал" (Испания)/"Аталанта" (Италия). Согласно правилам жеребьевки клубы из одной страны, а также выступавшие в одной группе не смогут сыграть друг с другом в первой стадии плей-офф.

Премьер-лига

На выходных пройдут матчи последнего, 18-го по счету тура российской Премьер-лиги (РПЛ) перед зимней паузой. Центральное событие уик-энда - матч лидеров турнира "Зенита" и "Динамо" на домашней арене московского клуба. В случае победы "бело-голубые" уйдут на перерыв лидерами первенства: на данный момент отставание команды Сандро Шварца от питерцев составляет два очка. Ситуация в верхней части таблицы соревнований выглядит следующим образом: "Зенит" - 37 очков, "Динамо" - 35, "Краснодар", "Сочи" - по 28, ЦСКА - 27, "Локомотив" - 25, "Ахмат", "Крылья Советов" - по 24.

Где будем смотреть

12 декабря, воскресенье, "Матч Премьер"

14.00. "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Центральный матч тура. Прямая трансляция.

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