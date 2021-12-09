КДК РФС оставил в силе красную карточку Соболева

Красная карточка футболиста московского "Спартака" Александра Соболева, полученная им в матче 17-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом", остается в силе. КДК РФС решил не отменять решение арбитра матча.

"Соболев был на заседании. "Спартак "обратился с просьбой об отмене красной карточки. Экспертно-судейская комиссия вынесла вердикт, что карточка была показана правильно, - передает РИА Новости комментарий главы КДК Артура Григорьянца. - У КДК не было оснований для отмены".

При этом он уточнил, что дополнительной дисквалификации у игрока не будет и он пропустит только один календарный матч против "Сочи".

Напомним, что в матче с грозненским "Ахматом" Соболев получил прямую красную карточку за фол против Игоря Коновалов.