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09.12.2021 17:50
Рубрика: Спорт

Рылов и Ромашина признаны лучшими спортсменами России в 2021 году

Текст: Анна Козина
Пловец Евгений Рылов и синхронистка Светлана Ромашина стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как лучшие спортсмены 2021 года.
В Токио Евгений Рылов выиграл для сборной России по плаванию первую за 25 лет золотую олимпийскую медаль. Фото: РИА Новости

Победители были определены экспертным советом, которому пришлось делать нелегкий выбор из трех достойных номинантов, набравших наибольшее количество голосов в народном онлайн-голосовании.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Вместе с Евгением Рыловым на награду претендовали гроссмейстер Ян Непомнящий, который сейчас участвует в матче за мировую шахматную корону, и Максим Храмцов, который, несмотря на травму руки, выиграл первую в истории нашей страны золотую олимпийскую медаль в тхэквондо. Ну а Рылов привез из Токио сразу два "золота", быстрее всех преодолев дистанции 100 и 200 м на спине, где раньше никогда не проигрывали американцы. Олимпийских побед в российском плавании не было уже 25 лет - с Игр-1996. Так что неудивительно, что Евгений стал самым упоминаемым российским олимпийцем в СМИ. Однако свой успех Рылов с удовольствием разделил с теми, кто помог ему достичь таких результатов.

- Хотел бы поблагодарить всю мою команду, с которой я более 10 лет шел к этим медалям, - отметил Рылов во время церемонии награждения.

Светлана Ромашина соперничала с бронзовым призером Игр дзюдоисткой Мадиной Таймазовой, которая боролась и с соперницами, и с судьями, и двукратной олимпийской чемпионкой фехтовальщицей Софией Поздняковой. Ромашина также одержала в Токио две победы - в дуэте и в группе. А всего в ее коллекции - семь золотых олимпийских медалей, и она является самой титулованной синхронисткой в истории.

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Но София Позднякова все-таки поднялась на сцену - получала награду "Тренер года" за старшего тренера сборной по фехтованию на саблях Дмитрия Глотова. Напомним, что на прошедших Играх София Позднякова и Софья Великая бились в финале в личном первенстве, а сборная России завоевала "золото" в командном турнире.

Фото: Архив Евгении Соболевой
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Лауреатами в номинации "Преодоление", где были представлены наши паралимпийцы, также стали герои Токио: шпажист Александр Кузюков и пловчиха Валерия Шабалина. Лучшим тренером признан наставник паралимпийской сборной России по плаванию Юрий Назаренко.

Четырехкратному олимпийскому чемпиону, президенту Всероссийской федерации плавания Владимиру Сальникову вручили Национальную спортивную премию в номинации "Спортивная солидарность" за укрепление международных спортивных отношений. В номинации "Эпоха в спорте" награду получила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

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