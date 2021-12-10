Логинов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

В пятницу в австрийском Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт вышли мужчины, которые определили сильнейшего в спринтерской гонке.

Быстрее всех дистанцию в 10 км преодолел Йоханнес Кюн из Германии. Его результат 26 минут и 5 секунд. Второй результат показал шведский биатлонист Мартин Понсилуома. Он допустил один промах и уступил 14,3 секунды.

Третье место в гонке занял белорус Антон Смольский, уступивший 20,5 секунды. Всего полторы секунды ему на финише уступил россиянин Александр Логинов. В топ-10 на финише попал и еще один биатлонист из России Эдуард Латыпов.

Карим Халили стал 24-м, Василий Томшин - 43-й, Александр Поварницын - 48-й, а Даниил Серохвостов финишировал с 58-м результатом