Спортсмен из Коми взял золото на Кубке мира по биатлону среди инвалидов

Спортсмен с ограниченными возможностями из Республики Коми Иван Голубков взял золото на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в Канаде. В соревнованиях участвуют более 125 спортсменов из 15 стран.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, в составе сборной команды России 17 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме Ивана Голубкова включена и Мария Иовлева, также представительница Коми. Она стала седьмой на дистанции 12,5 километра по биатлону среди женщин.

Ивану Голубкову на этой же дистанции не было равных. Второе место также у россиянина - Даниила Бритика, а вот бронзовую медаль завоевал Аарон Пайк из США.

По итогам четырех соревновательных дней в активе Ивана Голубкова три серебряные медали в лыжной дисциплине и золотая награда в биатлоне.