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10.12.2021 13:43
Рубрика: Спорт

Спортсмен из Коми взял золото на Кубке мира по биатлону среди инвалидов

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Минспорта Республики Коми Фото: Минспорта Республики Коми
Фото: Минспорта Республики Коми

Спортсмен с ограниченными возможностями из Республики Коми Иван Голубков взял золото на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в Канаде. В соревнованиях участвуют более 125 спортсменов из 15 стран.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, в составе сборной команды России 17 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме Ивана Голубкова включена и Мария Иовлева, также представительница Коми. Она стала седьмой на дистанции 12,5 километра по биатлону среди женщин.

Ивану Голубкову на этой же дистанции не было равных. Второе место также у россиянина - Даниила Бритика, а вот бронзовую медаль завоевал Аарон Пайк из США.

По итогам четырех соревновательных дней в активе Ивана Голубкова три серебряные медали в лыжной дисциплине и золотая награда в биатлоне.

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