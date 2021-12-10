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10.12.2021 08:31
Рубрика: Спорт

"Спартак" вывел Россию на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Текст: Максим Домчев
Победа московского "Спартака" над польской "Легией" в заключительном матче группового раунда Лиги Европы позволила России подняться на одно место в таблице коэффициентов УЕФА.
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

По итогам заключительного тура групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы на счету российских клубов одна победа, ничья и поражение. В четверг победу одержал "Спартак", на выезде переигравший польскую "Легию" со счетом 1:0. Этот успех вывел столичный клуб в 1/8 финала Лиги Европы. В среду в Лиге чемпионов "Зенит" и "Челси" сыграли вничью - 3:3., а вот "Локомотив" уступил "Марселю" - 0:1.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Таким образом, в весеннюю часть еврокубков пробились "Спартак" и "Зенит".

На счету России стало 34,282 балла, что позволило опередить Шотландию - 34,100, и подняться на девятую строчку таблицы коэффициентов УЕФА. Следующая цель - Австрия, в активе которой 37,850 балла.

Лидирует в этом рейтинге Англия - 99,783 балла, далее расположились Испания - 89,255, Италия - 72,902, Германия - 70,784, Франция - 55,748 и Португалия - 50,049.

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