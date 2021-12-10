УНИКС в гостях обыграл "Маккаби" в Евролиге

Казанский УНИКС в матче баскетбольной Евролиги на выезде переиграл израильский "Маккаби" - 85:74.

В 14-м туре Евролиги казанский УНИКС гостил в Тель-Авиве, где встречался с местным "Маккаби". Первая половина встречи прошла в равной борьбе. В стартовой 10-минутке казанцы добились преимущества в два очка, но на большой перерыв команды ушли при ничейном результате - 43:43.

После большого перерыва казанцы уступили, но в заключительном отрезке команда Велимира Перасовича буквально разнесла соперника, выиграв его со счетом 22:8. Самым результативным игроком стал Лоренцо Браун, набравший 26 очков.

"Для нас игра складывалась очень непросто. Все решилось в финальной десятиминутке. "Маккаби" пропустил несколько открытых бросков, которые они забивали в начале игры. У нас были большие проблемы на протяжении всей игры, особенно в первой половине, с фолами. Ключевым игрокам нашей команды пришлось долго сидеть на скамейке, но другие ребята хорошо сыграли и оставили нас в игре до того момента, как лидеры могли выйти во второй половине. Я очень счастлив, потому что, повторюсь, здесь всегда сложно выиграть", - сказал после матча Велимир Перасович.