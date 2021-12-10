В Москве прошла презентация олимпийской формы для Пекина-2022

В Москве состоялась презентация формы от официального экипировщика олимпийской команды России. В ней наши спортсмены выступят на зимних Играх, которые стартуют 4 февраля 2022 года в Пекине.

Участниками показа коллекции BEIJING 2022, который прошел на ледовой арене, стали не только профессиональные модели, но и спортсмены: хоккеистки из состава национальный сборной Нина Пирогова и Евгения Дюпина, олимпийские чемпионы и призеры лыжник Александр Легков, фигуристка Екатерина Боброва, фехтовальщица Софья Великая.

Интересно, что спортсмены участвовали и в разработке дизайна формы. На куртках-пуховиках можно увидеть принт, состоящий из очертаний географических объектов России. Есть и отсылы к стране-хозяйке Олимпиады. Конечно, надпись BEIJING, а также драконы, приносящие удачу. Кроме того, разработчики активно использовали цвет цин, который в Китае считается одним из символов жизненной энергии.

Отметим, что перед показом коллекции на льду выступили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.