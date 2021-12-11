Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

В субботу в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км. Российские поклонники биатлона рассчитывали на успех Александра Логинова, который уходил в гонку четвертым. Но, увы, за медали россияне на этот раз не боролись.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Суббота в Австрии стала французской. Все три первые места заняли представители этой страны. Победу одержал Кентен Фийон Майе, допустивший 1 промах и показавший результат 33 минуты 52,0 секунды.
Более полуминуты ему уступил Эмильен Жаклен, также не закрывший одну мишень. Бронза - у Симона Дестье.
Лучшим из россиян на этот раз стал Василий Томшин. Он не допустил ни одного промаха и финишировал десятым, проиграв победителю 50,5 секунды. 12-й результат у Эдуарда Латыпова, 17-й Логинов, 20-й Карим Халили, 34-й результат у Александра Поварницына.