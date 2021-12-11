Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

В субботу в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км. Российские поклонники биатлона рассчитывали на успех Александра Логинова, который уходил в гонку четвертым. Но, увы, за медали россияне на этот раз не боролись.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости