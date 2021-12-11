Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Новости

В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть 50 человек 14:43
В Москве "желтый" уровень опасности продлен на 36 часов 14:36
Собянин﻿: Более 4 тысяч предновогодних огней украсили столицу 13:42
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15% 07:00
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет 06:31
Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона" 05:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
11.12.2021 15:14
Рубрика: Спорт

Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Текст: Максим Домчев
В субботу в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км. Российские поклонники биатлона рассчитывали на успех Александра Логинова, который уходил в гонку четвертым. Но, увы, за медали россияне на этот раз не боролись.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Суббота в Австрии стала французской. Все три первые места заняли представители этой страны. Победу одержал Кентен Фийон Майе, допустивший 1 промах и показавший результат 33 минуты 52,0 секунды.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Биатлонную шоу-гонку снова отменили

Более полуминуты ему уступил Эмильен Жаклен, также не закрывший одну мишень. Бронза - у Симона Дестье.

Лучшим из россиян на этот раз стал Василий Томшин. Он не допустил ни одного промаха и финишировал десятым, проиграв победителю 50,5 секунды. 12-й результат у Эдуарда Латыпова, 17-й Логинов, 20-й Карим Халили, 34-й результат у Александра Поварницына.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022