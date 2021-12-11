Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин подвел итоги матча с Магнусом Карлсеном

- Матч оказался очень сложным, Рассчитывали, что он продлится до последнего тура. Проделали большую работу, собрали сильную команду аналитиков, консультантов. И в этом компоненте не уступали Карлсену.

Но матч разделился на две части. В первых пяти турах Ян владел инициативой, как дебютной, так и игровой. Магнус защищался, Было несколько моментов, когда Ян мог претендовать на победу.

Но шестая партия стала ключевой в матче…

Продолжение беседы с секундантом Яна Непомнящего Владимиром Поткиным на видео.