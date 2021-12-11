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Рубрика: Спорт

Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Победу одержала сборная Швеции.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В субботу в Австрии прошла женская эстафетная гонка 4x6 км. Россию в этой гонке представляли Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Гонка получилась непростой, но принесла первую в новом сезоне награду.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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На первом этапе Васнецова старалась не отставать от соперниц, но из-за небольших проблем на огневом рубеже она на передаче эстафеты Мироновой отставала от лидировавших шведок почти на 40 секунд. На второй этап сборная России ушла шестой. Миронова со своей задачей справилась, отрыв по итогам ее этапа не увеличился.

Отрыв шведок от преследовательниц рос, а позади шла упорная борьба за призовые места. Нигматуллина на своем этапе сумела ворваться в тройку, при этом отставание от сборной Швеции уже превышало полторы минуты. Но от Австрии наши отставали всего на несколько секунд.

На последнем этапе за команду России бежала Резцова. И ей удалось не только выйти на вторую позицию, но и отыграть у команды Швеции больше минуты. На финише сборная России стала второй, а сборная Франции - третьей.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022