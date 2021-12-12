Боксер Бивол в восьмой раз защитил пояс WBA

Дмитрий Бивол сохранил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В главном бою вечера бокса в Екатеринбурге Бивол одержал красивую победу над соотечественником Умаром Саламовым единогласным решением судей - 119:109, 118:109, 118:110.

Для Бивола это была восьмая защита пояса WBA, которым он владеет с 2017 года. Хотя в последних поединках он выглядел не столь убедительно и довольно давно не выходил на ринг (с мая 2021. - "РГ"), он считался стопроцентным фаворитом. На его стороне были опыт и класс. Основным преимуществом соперника - были габариты: рост и размах рук. Однако Саламов не смог этим воспользоваться в полной мере. Бивол доминировал практически на протяжении всего боя, так что к шестому раунду не осталось сомнений, кто на ринге настоящий чемпион. Впрочем, Умар не сдавался до самого конца, и поединок продлился все 12 раундов. Саламов сам пытался атаковать и выдерживал как силовые одиночные панчи Бивола, так и мощные комбинации ударов.

- По ходу боя было видно, что Умар устал. Я ждал, что вот-вот замариную и сделаю хорошую вспышку. Но в 12-м раунде он до конца работал на морально-волевых. Это и есть настоящий характер бойца, - сказал Бивол в интервью RCC Boxing. - Он использовал свой рост как мог. Есть такой момент, что он бьет джеб и руку свою останавливает и закручивает. Нужно было время, чтобы приспособиться. Где-то он размашисто бил, но и эти удары проходили. Не могу сказать, что это был самый сложный бой, но один из самых хороших. Я не так много лишних ударов пропускал. Все в переделах нормы. С учетом паузы бой сложился нормально, я доволен.

Дмитрий Бивол отметил, что теперь его цель - стать абсолютным чемпионом мира. На данный момент поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг владеет другой россиянин Артур Бетербиев.