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12.12.2021 11:48
Рубрика: Спорт

Мазепин не выступит на Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин не сможет выступить на заключительном этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

В воскресенье официальный сайт "Хааса" сообщил о том, что тест россиянина на ковид дал положительный результат. В итоге на старт гонки в 16:00 он не выйдет.

По итогам квалификации россиянин занял 20-е место, а его партнер по команде Мик Шумахер стал 19-м.

Первым на старт гонки уйдет Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл", вторым - Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". У них одинаковое количество очков и тот, кто окажется выше, станет чемпионом мира. В случае, если оба не доберутся до финиша, титул достанется Ферстаппену, одержавшему больше побед.

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