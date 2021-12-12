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Рубрика: Спорт

Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл в серии буллитов "Баффало" со счетом 3:2.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В ночь на 12 декабря "Вашингтон" на выезде встречался с "Баффало". Основное время матча не выявило сильнейшего - 2:2.

Фото: AP Photo/Nick Wass
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом"

В составе "столичных" голами отметились Ларс Эллер и Мартин Фегервары. Во второй шайбе гостей поучаствовали российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. В 28 встречах нынешнего сезона на счету лидера "Вашингтона" 44 очка - 20 заброшенных шайб и 24 голевые передачи.

В составе "Баффало" голы на счету Винни Хинострозы и Уилла Батчера. Решающий буллит реализовал Ти Джей Оши.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин