Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл в серии буллитов "Баффало" со счетом 3:2.

В ночь на 12 декабря "Вашингтон" на выезде встречался с "Баффало". Основное время матча не выявило сильнейшего - 2:2.

В составе "столичных" голами отметились Ларс Эллер и Мартин Фегервары. Во второй шайбе гостей поучаствовали российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. В 28 встречах нынешнего сезона на счету лидера "Вашингтона" 44 очка - 20 заброшенных шайб и 24 голевые передачи.

В составе "Баффало" голы на счету Винни Хинострозы и Уилла Батчера. Решающий буллит реализовал Ти Джей Оши.