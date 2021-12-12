"Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" в матче двух лидеров РПЛ

Сегодня в Москве состоялся центральный матч 18-го тура, который стал последним в Премьер-лиге перед длительной зимней паузой. На арене в Петровском парке встречались два лидера - "Динамо" принимало "Зенит" (1:1).

Нынешний сезон - один из лучших в исполнении "бело-голубых", вне зависимости от сегодняшнего результата. Никто и не думал, что динамовцы могут стать реальными претендентами на чемпионство, идти вторыми в таблице за тур до конца года и отставать от "Зенита" всего на два очка.

Вместе с тем поединок с командой Сергея Семака был своеобразным экзаменом для москвичей. Все помнят, как совсем недавно "бело-голубые" неудачно съездили в Санкт-Петербург (1:4). Наверняка в мыслях игроков "Динамо" сидела мысль о реванше. Шансы для этого были, причем сразу по нескольким причинам. Одна из самых главных - кадровые потери питерцев. Из-за травм в столицу не прилетели Артем Дзюба, Сердар Азмун, из-за дисквалификации пропускал матч Ярослав Ракицкий. У хозяев таких потерь не было.

Что произошло с "Динамо" в первом тайме - предстоит объяснять Сандро Шварцу. "Зенит" владел большим преимуществом, не позволив сопернику нанести хотя бы один удар в створ. В то же время у других ворот было жарко: уже на 11-й минуте Клаудиньо мог открыть счет, но не реализовал пенальти. Впрочем, еще до перерыва бразилец все же отличился, забив с передачи Вячеслава Караваева.

После перерыва ситуация изменилась. Москвичи вспомнили, что для выхода на первое место им вообще-то надо побеждать. У ворот Михаила Кержакова стали возникать моменты, и в результате "Динамо" добилось своего: на 72-й минуте отличился Дмитрий Скопинцев. Матч так и завершился - 1:1.

Таким образом, "Зенит" ушел на перерыв лидером чемпионата, набрав 38 очков. В активе "бело-голубых" же 36 очков.