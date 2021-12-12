Дзюба выступил с заявлением на фоне новостей о его отдыхе на Мальдивах

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на новости о его отдыхе на Мальдивах, в то время как питерская команда провела сегодня последний матч в году - на выезде против "Динамо" (1:1) в рамках 18-го тура чемпионата России.

За час до начала этой встречи стало известно об отсутствии Дзюбы в заявке "сине-бело-голубых". Сообщалось, что форвард получил травму колена. А чуть позже в интернете появились фотографии Артема на Мальдивах.

"Трудный год, травмы, но, надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь сегодня ребятам, но травма в матче с лондонцами (с "Челси" в Лиге чемпионов в среду - Прим. "РГ") выбила, и я уехал восстанавливаться", - написал Дзюба в Instagram.