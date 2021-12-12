"Краснодар" без восьми игроков основы не смог обыграть "Нижний Новгород"

В воскресенье вечером в матче 18-го тура футбольного первенства страны "Краснодар" дома сыграл вничью с ФК "Нижний Новгород" - 0:0. "Быки", у которых отсутствовали большинство футболистов основного состава, набрали 29 очков и остались на четвертом месте. У волжан стало 19 баллов - они уходят на перерыв, занимая тринадцатую позицию в РПЛ.

Противостояние на данный момент четвертой (еще и хозяина поля) и четырнадцатой команд РПЛ, вроде бы, каких-то интриг особенно не предвещает. Однако стартовый состав "быков" сильно удивил: по причине травм и дисквалификаций в нем отсутствовали сразу восемь (!) ключевых футболистов - Гжегош Крыховяк, Кайо, Реми Кабелла, Тонни Вильена, Кристиан Рамирес, Сергей Петров, Александр Черников и Джон Кордоба.

В результате наставник кубанцев Виктор Ганчаренко к оставшимся игрокам обоймы "добавил" опытного центрального защитника Александра Мартыновича (он впервые вышел на поле в сезоне после длительного лечения) и 21-летнего опорного полузащитника Вадима Якимова (еще один воспитанник Академии "Краснодара" дебютирует за главную команду).

И хотя травмированные футболисты имелись и в коллективе Александра Кержакова, по сравнению с соперником пробоины в их составе не казались такими невосполнимыми.

Тем не менее, "быки", словно не замечая своих невообразимых потерь, по привычке сразу забрали себе мяч, приступив к осаде ворот волжан. И даже могли уже на восьмой минуте забить, но защитники успели блокировать удар по пустым воротам Эдуарда Сперцяна.

Больше в первом тайме оборона волжан, действовавшая предельно собранно, голевых моментов хозяевам у ворот Артура Нигматуллина создать не позволила.

Зато после перерыва футболисты "Нижнего Новгорода", видимо, поняли, что с такими "быками" вполне можно играть смелее. Гости провели несколько атак, исполнили пару неплохих стандартов, создав некоторое напряжение и во владениях Матвея Сафонова.

И хотя "Краснодар" куда больше продолжал владеть мячом, атаки хозяев особенно острыми не получались. Центральные защитники гостей Иван Миладинович и Кирилл Гоцук никаких помарок не допускали.

Отметим также появление на поле в конце встречи еще двух юных воспитанников Академии "Краснодара" - форварда Руслана Апекова и полузащитника Богдана Рейхмана.

Однако забить никому из соперников в этой встрече так и не удалось.