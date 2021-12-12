Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете на этапе КМ в Австрии

Мужская сборная России по биатлону финишировала третьей в эстафетной гонке 4х7,5 километров на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Нашу команду представляли сегодня Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов. Россияне отстали от победителей норвежцев на 47,3 секунды с одним штрафным кругом и потратив девять дополнительных патронов. Серебряные медали достались представителям Франции.

Добавим, что этап Кубка мира в Хохфильцене завершится сегодня женской гонкой преследования.