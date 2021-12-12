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12.12.2021 17:18
Рубрика: Спорт

Семак отреагировал на фото Дзюбы на Мальдивах

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил отсутствие Артема Дзюбы в заявке на матч 18-го тура чемпионата России против "Динамо".

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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"У Дзюбы травма, поэтому он не смог сыграть. Его фото на Мальдивах? Я в курсе, но у меня были более важные дела. Разберемся", - отметил Семак на пресс-конференции.

Ведя в счете в сегодняшней встрече, "Зенит" не сумел удержать победу - 1:1. По словам Семака, на игру его команды повлияли погодные условия. "Непростой матч получился, учитывая потери и погоду. Первый там был хорошим в нашем исполнении, а во втором вынужденные замены повлияли на ход поединка", - сказал специалист.

Напомним, что на зимний перерыв "Зенит" уходит лидером чемпионата, опережая "Динамо" на два очка - 38 против 36.

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